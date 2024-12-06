Есть рекорд: стало известно, где чаще всего российские оккупанты 'пропадают без вести' в Украине

В ноябре 2024 года в проект "Хочу найти" поступило 6876 заявок от россиян на поиск их родственников – военнослужащих ВС РФ, которые пропали, воюя против Украины. Местами наибольших таких потерь по-прежнему являются Покровский и Бахмутский районы Донецкой области, а также Курская область РФ.

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Об этом сообщается в Telegram-канале единого центра приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить". Отмечается, что информация собрана только на основе тех данных об оккупантах, которые их родственники передали украинскому государственному проекту Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленным.

"Это почти на 8% больше, чем в прошлом месяце, и самое большое количество за месяц с момента запуска проекта "Хочу найти" в январе 2024 года. Всего за это время поступило 45 404 заявки", – говориться в сообщении.

Отмечается, что в ноябре общее количество найденных через "Хочу найти" выросло на 223 человека и составило 1538 военнослужащих. Из них 1458 оккупантов были в статусе военнопленных и 80 – найдены среди погибших.

"Поскольку в ноябре не было обменов военнопленными, количество вернувшихся домой не изменилось – 346 человек. 1112 военнопленных, найденных с помощью проекта "Хочу найти", ожидают обмена в местах содержания", – говорят авторы.

Установлено, что в ноябре больше всего обращений на поиск поступило по отношению к военнослужащим 252-го мотострелкового полка (в/ч 91711), 15-й (в/ч 90600), 25-й (в/ч 29760), 123-й (в/ч 40463) мотострелковых бригад, а также 810-й бригады морской пехоты (в/ч 13140) ВС РФ.

Девять из двадцати подразделений-антилидеров по количеству без вести пропавших комплектуются из мужчин, призванных в ряды путинской армии во временно оккупированных Донецке, Луганске и Крыму.

Местами наибольших потерь на украинском фронте, кроме Покровского и Бахмутского направлений, также являются Купянский и Чугуевский районы Харьковщины; Северодонецкий – Луганщины; Сватовский, Краматорский, Волновахский – Донетчины; Пологовский район Запорожской области.

Как и в октябре, самыми активными в поиске "пропавших без вести" оккупантов были их жены и сестры, на которых пришлось 55% всех заявок в проект.

Больше всего их поступило из Москвы и Московской области РФ. Стабильными антилидерами по количеству без вести пропавших солдат армии РФ остаются Республика Башкортостан, Ростовская область и Краснодарский край.

При это в ноябре "резко выросло количество" заявок из Алтайского края (+40%), Красноярского края (+28%), оккупированных районов Донецкой области (+32%), а также Волгоградской области РФ (+19%).

В ноябре благодаря "Хочу жить" удалось установить статус военнопленного для 21 оккупанта из рядов ВС РФ, по которым изначально не было информации о нахождении среди военнопленных или погибших.

Отмечается, что в ноябре общее количество найденных из-за "Хочу найти" выросло на 223 человека и составило 1538 военнослужащих. Из них 1458 окупантов были в статусе военнопленных и 80 – найдены среди погибших.

"Поскольку в ноябре не было обменов военнопленными, количество вернувшихся домой не изменилось – 346 человек. 1112 военнопленных, найденных с помощью проекта "Хочу найти", ожидают обмена в местах содержания", – говорят авторы.

Установлено, что в ноябре больше всего обращений на поиск поступило в отношении военнослужащих 252-го мотострелкового полка (в/ч 91711), 15-го (в/ч 90600), 25-го (в/ч 29760), 123-го (в/ ч 40463) мотострелковых бригад, а также 810-й бригады морской пехоты (в/ч 13140) ВС РФ.

Девять из двадцати подразделений-антилидеров по количеству пропавших без вести комплектуются из мужчин, призванных в ряды путинской армии во временно оккупированных Донецке, Луганске и Крыму.

Местами наибольших потерь на украинском фронте, кроме Покровского и Бахмутского направлений, также Купянский и Чугуевский районы Харьковщины; Северодонецкий – Луганщины; Сватовский, Краматорский, Волновахский – Донбасса; Пологовский район Запорожской области.

Как и в октябре, самыми активными в поиске "пропавших без вести" окупантов были их жены и сестры, на которых пришлось 55% всех заявок к проекту.

Больше всего из них поступило из Москвы и Московской области РФ. Стабильными антилидерами по числу без вести пропавших солдат армии РФ остаются Республика Башкортостан, Ростовская область и Краснодарский край.

В ноябре резко возросло количество заявок из Алтайского края (+40%), Красноярского края (+28%), оккупированных районов Донецкой области (+32%), а также Волгоградской области РФ (+19%).

В ноябре благодаря "Хочу жить" удалось установить статус военнопленного для 21 оккупанта из рядов ВС РФ, о которых первоначально не было информации о пребывании среди военнопленных или погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ряды российской оккупационной армии начали вербовать заключенных женщин, которые привлекаются как медицинский персонал, в подразделения связи и обеспечения. Первые из них уже были замечены во время штурмовых действий войск РФ на фронте.

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