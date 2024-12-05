Россияне начали привлекать женщин к штурмам: в ОСГВ 'Хортица' рассказали, захватывали ли их в плен

В ряды российской оккупационной армии начали вербовать заключенных женщин. Первые из них уже были замечены во время штурмовых действий.

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В основном, в оккупационной армии женщины привлекаются как медицинский персонал, в подразделения связи и обеспечения. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, россияне вербуют женщин из тюрем для того, чтобы они проходили службу в качестве медперсонала, а также в подразделениях связи и обеспечения. При этом некоторых из них оккупанты отправляют на штурм позиций украинских войск.

"В основном, в оккупационной армии женщины привлекаются как медицинский персонал, подразделения связи, обеспечения. В последнее время они были замечены при участии в штурмовых действиях. Это бывшие заключенные, осужденные из отрядов "Шторм". Пока в плен они не попадали. Как только будет информация – мы обязательно сообщим", – рассказал Волошин.

Ранее сообщалось, что Россия начала вербовать заключенных женщин на войну против Украины. Это может свидетельствовать о новом этапе использования Кремлем преступников в своих военных действиях. Руководство РФ прямо призывают женщин присоединится к боевым действиям против Украины.

Напомним, оккупанты активизировали агрессивную мобилизацию молодежи в Мариупольском районе. В частности, оккупационные власти используют схемы принудительного "приглашения" в военные комиссариаты, где юношей заставляют подписывать контракты на военную службу.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Краснодарском крае военных, нуждающихся в лечении, отправили на войну в Украину в наручниках из части. Как утверждают их родственники, оставшихся записали в отказники.

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