Заставляют подписывать контракт: оккупанты начали агрессивную мобилизацию молодежи под Мариуполем, – Андрющенко

Российские оккупанты активизировали агрессивную мобилизацию молодежи в Мариупольском районе. В частности, оккупационные власти используют схемы принудительного "приглашения" в военные комиссариаты, где юношей заставляют подписывать контракты на военную службу.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Началась агрессивная мобилизация молодежи в Мариупольском районе", – говорится в сообщении.

Схема остается неизменной: молодых мужчин в возрасте 19-22 лет забирают прямо из сел, доставляют в военкоматы и там принуждают к подписанию контрактов. Тем, кто отказывается, угрожают отправлением на срочную службу в отдаленные регионы России, в том числе на Дальний Восток, а также другими наказаниями.

По словам Андрющенко, по меньшей мере 10 молодых людей за последние десять дней уже заставили заключить контракты таким способом.

Россияне прикрывают свои действия официальным "призывом", который, по их заявлениям, продлится до начала 2025 года. Однако подлинная цель состоит в массовой мобилизации мужского населения оккупированных территорий.

"Ужасно представить, какое общее количество за это время с оккупированных территорий они "законтрактуют", – добавил Андрющенко.

Напомним, двое участников АТО, которых оккупанты заставляли подписать контракт на службу в армии страны-агрессора, на временно оккупированной части Херсонщины покончили с собой. Они повесились.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает вербовать на войну против Украины заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах и колониях. Причем на фронт забирают не только граждан РФ, но и выходцев из стран Центральной Азии и других иностранцев.

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