Продолжаются изнурительные бои: в ОСГВ 'Хортица' рассказали о ситуации в Курахово и Часовом Яру

Российские войска продолжают активно наступать на восточном направлении в зоне ответственности ОСГВ "Хортица". Сложные бои идут в городских застройках на окраинах Курахово и Часового Яра, ситуация там достаточно сложная.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Хортицький вітер". В настоящее время бойцы из группировки войск "Хортица" осуществляют меры по улучшению тактического положения.

"Продолжаются изнурительные боестолкновения на окраине и в городской застройке Курахово, в городской застройке Часового Яра, восточнее Кругляковки и в районе населенного пункта Шевченково. Сложные бои идут в районе Благодатного, Новотроицкого, Раздольного", – говорится в сообщении.

Враг также не оставил попыток создания плацдарма на западном берегу реки Оскол и проводил активные штурмовые действия южнее Дворечной.

Чтобы улучшить свое тактическое положение, российские военные атаковали укрепление ВСУ в районе севернее и восточнее Лозовой, юго-восточных окраин Песчаного, но успеха не имели. Оккупанты понесли потери и вынуждено отошли.

Напомним, войска России, продолжая наступление в Донецкой области, в последние дни продвинулись на Покровском и Времивском направлениях. Передовые позиции оккупантов уже стоят примерно в четырех километрах от южной окраины Покровска. В то же время, небольшие пехотные группы россиян атакуют к югу от Великой Новоселки.

Как сообщал OBOZ.UA, Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 15 декабря сообщил, что Силы обороны Украины за прошлые сутки отбили по полсотни российских атак на Северском, Покровском и Кураховском направлениях. Во время этих нападений почти по всей линии фронта оккупанты активно применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию.

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