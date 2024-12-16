'Мы должны прекратить бои': у Трампа готовы рассмотреть предложение Орбана о 'рождественском перемирии'

Избранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война России против Украины прекратилась. В его команде считают, что предложение "рождественского перемирия" от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и большом обмене пленными можно рассмотреть, если бы это было первым шагом к завершению боев.

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Такое мнение озвучил конгрессмен-республиканец Майк Уолц, будущий советник главы Соединенных Штатов по национальной безопасности. Он высказался о ситуации в Украине в интервью CBS.

На вопрос о том, не передавал ли Трамп каких-либо сообщений Москве через Орбана (политики встретились 9 декабря), Уолц не дал прямого ответа.

"Орбан регулярно контактирует с россиянами, и у него явно хорошие отношения с президентом Трампом, и я надеюсь, что весь мир захочет увидеть определенное прекращение бойни, которая происходит на востоке Украины", – заявил вместо этого республиканец.

Он указал на необходимость остановить бои. "И если это [предложение Орбана] – какой-то тип прекращения огня как первый шаг, опять же мы... внимательно рассмотрим, что это значит", – сказал конгрессмен.

Уолц также назвал ситуацию в Украине "войной в стиле Первой мировой". "Это мясорубка людей. Президент Трамп очень обеспокоен продолжающейся бойней", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Через несколько дней после парижской встречи c Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским Дональд Трамп лично пообщался с Виктором Орбаном, который почти сразу после этого позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину.

– Будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп действительно хочет остановить войну и приложит максимум усилий, чтобы сделать это. Он даже может пригласить украинских и российских представителей на переговоры в США.

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