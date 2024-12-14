Зеленского и Путина могут пригласить в Вашингтон: советник Трампа спрогнозировал сроки завершения войны

Поскольку избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп действительно хочет остановить войну в Украине, он приложит максимум усилий, чтобы сделать это. Он даже может пригласить украинских и российских представителей на переговоры в США.

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По крайней мере, так утверждает будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлог. Как он отметил в эфире Fox News, "Трамп единственный, кто может решить эту проблему в ближайшие месяцы".

По словам господина Келлога, президент Трамп "шагает по миру с уверенностью и решительностью", и "это чувствуют и его союзники, и противники".

"Президент Трамп играет в трехуровневые шашки. Поэтому я не удивлюсь, если он сделает что-нибудь такое (и пригласит Зеленского и Путина на переговоры в Вашингтон). Президент Трамп мыслит на таком уровне, на который мы просто смотрим с изумлением. И это работает. Так что-то подобное меня не удивит", – ответил Келлог на вопрос телеведущего.

Но американский генерал уклонился от вопроса, планирует ли он поездки в Россию и Украину, как это делал когда-то Курт Уолкер. По его словам, у Трампа "сначала собираются выслушать людей, чтобы иметь правильные элементы картины, которые мы предоставим президенту Трампу, чтобы Трамп принял решение".

Игры в трехуровневые шашки не существует. Хотя, по-видимому, господин Келлог имел в виду трехмерные шахматы. Эта игра неоднократно появлялась в сериале "Стар Трек", а избранный президент является большим поклонником этой картины. Он даже для созданных его распоряжением Космических войск взял логотип именно из этого сериала.

Как сообщал OBOZ.UA, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он против ударов американским оружием вглубь территории России – политик считает это эскалацией войны. Однако, оказавшись в Белом доме, он вряд ли примет одностороннее решение о запрете таких атак, уверяют эксперты.

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