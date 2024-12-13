Эксперт спрогнозировал, решится ли Трамп запретить ВСУ бить вглубь России американскими ракетами

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он против ударов американским оружием вглубь территории России – политик считает это эскалацией войны. Однако, оказавшись в Белом доме, он вряд ли примет одностороннее решение о запрете таких атак.

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Вопрос применения дальнобойного оружия США является скорее переговорной точкой – это то, что может быть использовано как определенная уступка взамен на уступки со стороны россиян. Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал эксперт-международник, руководитель программы "Северная Америка" в аналитическом центре "Украинская призма" Александр Краев.

"Это не будет решение одностороннее, это не будет решение, которое Трамп сам хочет лоббировать, потому что просто он считает это правильным. Мне кажется, намеки на это – это некий пас в сторону российской переговорной позиции, что, мол, если вы ждете где-то уступок, то, по сути, вы дождетесь только здесь. Что только об этом мы можем говорить в контексте того, где Америка может собственную позицию ослабить, и ни на что другое рассчитывать вам, уважаемые, мол, не стоит", – считает он.

По мнению эксперта, это заявление Трампа является определенным намеком россиянам на то, где именно могут быть уступки со стороны США. Это, говорит Краев, положительный момент для Украины.

"С другой стороны, какие еще могли быть уступки? Уступки могли бы быть в контексте неприятия Украины в НАТО, но об этом уже последние недели не говорят. Уступки могли бы быть в том, что в принципе запретить какие-либо поставки оружия Украине, но последние недели, точнее как, вообще об этом никто не говорит. Трамп наоборот последние недели говорит о том, что нельзя бросать Украину и нельзя начинать переговоры, не передавая Украине достаточно вооружения", – объяснил международник.

Если же говорить о сценарии, если Украина решит действовать самостоятельно и использовать западное оружие для ударов по России без разрешения партнеров, то в таком случае Трамп будет делать именно то, о чем он ранее говорил. Избранный президент четко озвучивал, что если Украина будет не готова к переговорам или будет их срывать, тогда поставки вооружения могут сократиться или вообще прекратиться.

Напомним, что в интервью Time Дональд Трамп заявил: "Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль вглубь России. Почему мы это делаем? Мы только усиливаем эту войну и ухудшаем ее".

На его слова отреагировали в администрации действующего американского президента Джо Байдена. Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил, что основная цель текущей политики Штатов – обеспечить Украину максимально эффективной поддержкой.

Как сообщал OBOZ.UA, из СМИ стало известно, что администрация Джо Байдена наращивает поставки техники и оружия Украине перед тем, как во главе Белого дома станет Дональд Трамп. Неназванный высокопоставленный чиновник администрации назвал это "исторической попыткой" передать Киеву больше военной помощи.

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