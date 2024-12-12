'Это только усиливает войну': Трамп выступил против ударов по территории России американскими ракетами

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил критику в адрес Украины за использование американских ракет для ударов по территории России в прошлом месяце. Он отметил, что не понимает, почему США разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории, используя американское вооружение.

Видео дня

Трамп заявил, что такое решение лишь усложнило и без того напряженную ситуацию. Об этом сообщает Time в статье, посвященной признанию Трампа человеком года.

"Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль вглубь России. Почему мы это делаем? – заявил Трамп. – Мы только усиливаем эту войну и ухудшаем ее".

Трамп подчеркнул, что стремится прекратить российско-украинскую войну, поскольку считает гибель такого количества людей настоящим безумием.

"Количество погибших молодых солдат, лежащих на полях повсюду, впечатляет. Это безумие, что происходит", – заявил новоизбранный президент США.

На вопрос о его позиции по отношению к Украине Трамп заявил, что намерен использовать поддержку США для Украины как инструмент влияния на Россию в переговорах о прекращении войны.

В статье также отмечается, что во время предвыборной кампании он утверждал, что сможет добиться мирного соглашения между Россией и Украиной уже через 24 часа после прихода к власти. Однако сейчас Трамп признал, что эта задача сложнее, чем он ранее заявлял.

"Ближний Восток – проблема, которую легче решить, чем то, что происходит с Россией и Украиной", – сказал он.

Напомним, что журнал Time объявил новоизбранного президента США Дональда Трампа человеком года, отметив, что его политическая трансформация не имеет аналогов в истории страны. Среди 10 финалистов, также претендовавших на это звание в 2024 году, были также супруга погибшего российского оппозиционного политика Юлия Навальная, американский предприниматель Илон Маск, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и другие.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2022 году американский журнал Time присвоил звание человека года президенту Украины Владимиру Зеленскому. В статье, посвященной президенту Украины, пересказываются события после вторжения РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!