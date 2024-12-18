Россияне не забирают ни раненых, ни погибших с поля боя: спикер ОТУ "Харьков" рассказал об "инструкциях" для оккупантов
Российские военные массово покидают раненых и погибших оккупантов на поле боя. Более того, в случае ранения солдат должен покончить с собой.
Об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов. "Они обычно этого (забирать погибших, – ред.) не делают. Потому что они пренебрегают этими жизнями. Они раненых своих не забирают", – сказал он.
По словам Романова, у российских военных существуют инструкции, обязывающие раненого солдата избегать попадания в плен любыми способами, даже ценой собственной жизни. В случае ранения россиянин должен покончить с собой самостоятельно – с помощью гранаты, огнестрельного оружия или любым другим удобным способом.
"У них даже существуют специальные инструкции, которые в случае ранения россиянин должен покончить с собой самостоятельно. С помощью гранаты или непального оружия, или любым другим удобным способом", - сказал он.
Тем не менее, все больше российских военных добровольно сдаются в плен украинским силам. Романов привел пример, когда недавно на харьковском направлении военнослужащие ВСУ взяли в плен сразу 8 россиян.
Напомним, украинские воины накануне, 17 декабря, "денацифицировали" еще 1580 российских оккупантов. Общие боевые потери России в живой силе к утру 18 декабря составили 766 690 захватчиков.
Накануне в ВСУ показали работу воинов бригады "Эдельвейс" и озвучили потери врага. Вражеская атака в одном из направлений на позиции бригады продолжалась 15-16 декабря.
В общей сложности воины 10-й ОГШБр ликвидировали 44 российских оккупантов и 33 "затрехсотили", одного взяли в плен.
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