Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно защищать Краматорское направление, не позволяя врагу накопить силы для наступления. Операторы ударных БПЛА РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" наносят точные удары по важным объектам российской военной инфраструктуры, что существенно усложняет планы оккупантов.

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В результате этого оккупанты терпят значительные потери. Соответствующие кадры были показаны в Государственной пограничной службе Украины.

В течение последней недели в результате этих атак были уничтожены два танка, пять единиц автотранспорта, три миномета и несколько складов с боекомплектом. Также удалось сжечь два состава горючего и уничтожить пять пунктов управления БПЛА противника, что серьезно ограничило их способность к координации атак.

Кроме того, уничтожены десятки укрытий врага и ликвидирован десяток российских пехотинцев. Эти удары крайне важны, ведь они не позволяют оккупантам укрепить свои позиции и готовиться к наступательным операциям.

Ранее сообщалось, что недавно украинские воины провели первую наземную атаку с применением исключительно беспилотных роботизированных систем. Атака произошла на Харьковском направлении в районе сел Липцы. "Работы" использовались для минирования и разминирования позиций, а также были "вооружены" пулеметами: вражеские позиции были уничтожены.

Напомним, что бойцы сил обороны Украины продолжат операцию в Курской области страны-агрессора и уничтожают на этом участке фронта как личный состав врага, так и его военную технику. Новые кадры ударов по оккупационной армии России показали военные 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. От ярости украинских бойцов оккупантов не спасает ничего.

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