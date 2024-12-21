ВСУ впервые провели наземную атаку исключительно с использованием роботизированных систем: что это значит

Украина продолжает интегрировать технологические инновации в ведение боевых действий на земле. Недавно украинские воины провели первую наземную атаку с применением исключительно беспилотных роботизированных систем.

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Атака произошла на Харьковском направлении в районе села Липцы, "работы" использовались для минирования и разминирования позиций, а также были "вооружены" пулеметами: вражеские позиции были уничтожены. Подробности боя раскрыли в американском Институте изучения войны (ISW).

О первой успешной атаке с применением исключительно роботизированных систем рассказали в бригаде "Хартия" Национальной гвардии Украины, которая держит оборону на Харьковском направлении. Когда именно была проведена атака, там не уточнили, но отметили, что состоялась она вблизи Липцев.

Операция была успешной, российские позиции были уничтожены.

В роботизированной атаке участвовали наземные дроны, снаряженные пулеметами и наземные дроны-камикадзе, задача которых состоит в том, чтобы подъехать к препятствию или вражескому укрытию – и уничтожить его.

"Это и большие мультироторные коптеры, которые могут нести большой заряд, например, противотанковую мину. И FPV-дроны. Все это подкрепляется и контролируется многими каруселями наблюдательных дронов. То есть речь идет о десятках единиц роботизированной и беспилотной техники одновременно на небольшом участке фронта", – добавил представитель службы по связям с общественностью бригады "Хартия" Владимир Дегтярев.

Аналитики ISW акцентировали внимание на том, что официальные представители военно-политической власти Украины постоянно отмечают, что государство нацелено на использование технологических инноваций на фронте и создание асимметричных ударных возможностей. Ведь это единственный способ сохранить ограниченную живую силу. Особенно в условиях, когда Россия готова "принять неприемлемый уровень потерь ради маргинальных территориальных достижений".

"Украина также продолжает инновационное производство беспилотников. В Генштабе Украины сообщили, что украинские чиновники завершили испытание беспилотника на оптоволоконных кабелях, который будет более устойчив к радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Российские войска недавно применили такие беспилотники в Курской области и Украине. Украинская компания-производитель дронов сообщила, что недавно собрала прототип первого беспилотника FPV, изготовленный исключительно из компонентов, изготовленных в Украине", – добавили в ISW.

Напомним, накануне в ISW рассказали, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении, ВСУ восстановили позиции в Часовом Яру.

Тем временем на Курщине российские войска также продвигались, украинские – провели контратаки.