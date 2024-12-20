Оккупанты продвинулись на Купянском направлении, ВСУ восстановили позиции в Часовом Яре: карта и анализ ISW

Российские войска имели продвижение на Купянском направлении. Определенных успехов добились они и в Донецкой области.

Видео дня

Украинские воины вернули утраченные ранее позиции в районе Часова Яра. О ситуации рассказали аналитики американского Института исследования войны (ISW).

На севере Харьковщины россияне 18 и 19 декабря пытались наступать близ Липцев и Волчанска, однако не добились никаких подтвержденных успехов.

На Купянском направлении продвижения у российских войск, вероятно, были. По данным военного обозревателя Константина Машовца, украинские воины могли отступить на запад трассы Р79 в направлении Двуречной. А части российских 2 мотострелковой дивизии 1 гвардейской танковой армии продвигались в направлении Кругляковки и Загрызового.

Российские пропагандисты заявляли, что российские войска вышли на трассу Р-79 и до Двуречной, зачистили большую часть южной окраины населенного пункта и захватили тактические высоты вблизи южной части населенного пункта.

Также, по версии пропаганды РФ, россияне имели продвижение вблизи Лозовой и выбили украинские силы с позиций в Кремянском лесу.

Аналитики подтверждения этих заявлений не нашли.

Тем временем 18 декабря россияне на Купянском направлении провели усиленный механизированный штурм двумя бронетанковыми колоннами, двигавшимися в двух разных направлениях. Замысел заключался в расширении российского плацдарма у реки Оскол. Тогда украинские воины уничтожили 21 вражескую бронемашину.

В тот же день еще один усиленный механизированный штурм россияне совершили в направлении Лозовой и Загрызового. В бой они бросили 25 танков и БМП, 10 из них были уничтожены.

За последние два дня российские войска продолжали наступление к северу от Купянска у Двуречной; северо-восточнее Купянска вблизи Петропавловки и Лимана Первого; юго-восточнее Купянска возле Лозовой, Загрызово, Колесниковки; юго-западнее Сватового возле Новоегоровки и Грековки; к западу от Сватового у Надии и Зеленого Гая; северо-западнее Кременной близ Тернов и Ямполевки; и юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

На юге от Купянска – со стороны Лозовой в направлении Боровской Андреевки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и района Первомайское-Копанки – наступают части российских 3 мотострелковой дивизии и 25 отдельной мотострелковой бригады.

А к югу от Двуречной в районе плацдарма Масютовка-Западное подразделения 69 мотострелковой дивизии и 9 артиллерийской бригады ВС РФ накапливают силы.

Без подтвержденных успехов завершились наступательные операции россиян 18 и 19 декабря северо-восточнее Северска, в районе Белогоровки и Григорьевки, а также восточнее Северска, близ Верхнекаменского.

А украинские силы, по данным ISW, восстановили утраченные позиции в Часовом Яру, в частности, в южной части Часовоярского огнеупорного комбината.

18 и 19 декабря русские войска вели наступательные действия в районе самого Часова Яра, к северу от Часова Яра у Григоровки и к югу от Часова Яра у Белой Горы. В районе города действуют подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии и операторы беспилотников бригады "Север-V".

Незначительных успехов добились недавно россияне в Торецке: они продвинулись по улицам Школьная и Васнецова на юге Торецка. По данным Генштаба ВСУ, российские войска 18 и 19 декабря вели наступательные действия у самого Торецка, к западу от Торецка в районе Щербиновки и к северу от Торецка в районе Дилиевки.

Атаковали 19 декабря оккупанты и на Покровском направлении. Российские "военкоры" заявляли, что подразделения российской 30 ОМСБр вошли в Новоеленовку и продвинулись на 2,2 км севернее населенного пункта.

Также российские пропагандисты уверяли, что оккупанты имели продвижение к западу от Шевченко, до 800 м севернее населенного пункта, к окрестностям Песчаного, на 500 м восточнее Шевченко и через реку Солону до Волкового.

Кроме того, военные блогеры РФ уверяли, что оккупанты продвинулись к северу от Новотроицкого и до окрестностей Нововасильевки, захватили Новый Труд, продвинулись на севере Даченского.

Аналитики не нашли подтверждения этих заявлений.

Не подтверждается и заявление одного из российских источников о захвате россиянами половины Даченского: аналитики не нашли никаких геолокационных доказательств присутствия россиян в этом населенном пункте.

Российские войска продолжали наступательные действия к востоку от Покровска в районе Миролюбовки и Променя; юго-восточнее Покровска возле Лысовки; к югу от Покровска - Даченское, Зеленое, Украинка, Пушкино; юго-западнее Покровска возле Соленого, Нововасиловки, Новоеленовки и Волково. В направлении они штурмуют малыми группами по 2-3 человека, отказавшись от использования штурмовых групп численностью 10-15 человек. Также россияне активно разворачивают оптоволоконные беспилотники.

По данным ВСУ, россияне находятся в шести км от Покровска, однако в ISW утверждают, что нашли доказательства деятельности войск РФ в радиусе 2,4 км от райцентра.

По словам Машовца, подразделения российской 27-й мотострелковой дивизии, в том числе, вероятно, ее 433-й и 506-й мотострелковые полки, а также 15-я мотострелковая бригада незначительно продвинулись вблизи Новотроицкого и Шевченко. Также он заявил, что подразделения российской 90-й танковой дивизии (41-й ОГА, УКД), в том числе ее 228-й мотострелковый и 239-й танковый полки, незначительно продвинулись в направлении Новоеленовки и в направлении Пушкино-Украинка.

Продолжали россияне и наступление на Кураховском направлении, где они имели успехи в самом городе.

По словам Машовца, подразделения российской 110-й мотострелковой бригады, 103-го мотострелкового полка и 163-го танкового полка захватили большую часть Курахово, за исключением теплоэлектростанции. Однако ISW не заметила визуального подтверждения или заявлений России о захвате российскими войсками большей части Курахово.

Российские же блогеры утверждали, что российские силы продвинулись дальше на запад в пределах Курахово, а один блогер утверждал, что российские войска захватили весь центр Курахово.

Российские войска 18 и 19 декабря продолжали наступательные действия под самим Курахово; северо-западнее Курахово близ Старых Тернов, Солнцевки, Славянки, Петропавловки; и к западу от Курахово у Дачного.

Машовец заявил, что подразделения российских 5-й и 110-й мотострелковых бригад, а также 428-го мотострелкового и 6-го танкового полков выдвинулись на линии Заря-Старые Терны (к северо-западу от Курахово).

"Российские войска, вероятно, продвинулись вблизи Угледара на фоне продолжения наступательных действий на Угледарском направлении 19 декабря. Машовец заявил, что подразделения российской 20-й мотострелковой дивизии и 114-й и 36-й мотострелковых бригад недавно наступали возле Константинопольского, Сухих Ялов и Зеленовки (все северо-западнее Угледара), и что российские войска сейчас находятся примерно в двух километрах от трассы H-15 Курахово-Запорожье вблизи населенного пункта Улакли (к северо-западу от Угледара)", – добавили аналитики.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись к юго-окраинам Улакли (к северо-западу от Угледара) и что подразделения российской 39-й мотострелковой бригады захватили Константинопольское (к северо-западу от Угледара). Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

А министерство обороны России 19 декабря заявило, что российские войска захватили Зеленовку (к северо-западу от Угледара), но ISW оценило, что российские войска захватили населенный пункт по состоянию на 18 декабря. Российские войска продолжали атаковать северо-западнее Угледара в районе Константинопольского, Сухих Ялов, Зеленовки, Разлива и Янтарного 18 и 19 декабря.

Аналитики отмечают, что российские войска, вероятно, недавно продвинулись в районе Великой Новоселки. По словам Машовца, российские войска недавно захватили Новый Комар (к северу от Великой Новоселки) и Раздольное (к северо-востоку от Великой Новоселки) и продвинулись к северо-западу вдоль восточного берега реки Шайтанка к юго-восточной окраине Великой Новоселки.

19 декабря Минобороны России заявило, что российские войска захватили Новый Комар. А российские "военкоры" утверждали, что российские войска продвигались по трассе Т-05-18 Большая Новоселка-Богатырь к юго-востоку от Новых Комаров, на восточном берегу реки Мокрые Ялы до Новоочеретоватого (к северо-западу от Новых Комаров), к западу от Нескучного, северо-восточнее Равнополя. ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Российские войска 18-19 декабря вели наступательные действия у самой Великой Новоселки; к северу от нее у Новых Комаров; северо-восточнее Великой Новоселки возле Раздольного; юго-восточнее Великой Новоселки возле Новодаровки; и к югу от Великой Новоселки у Сторожевого, Макаровки, Нескучного и Благодатного.

"Российский милблогер заявил, что украинские войска контратаковали возле Нового Комара. Российский источник утверждал, что российские войска уничтожили переправу возле Новоочеретоватого. Сообщается, что на направлении Великой Новоселки действуют операторы беспилотников российского 394-го мотострелкового полка", – отмечено в материале.

Машовец заявил, что подразделения российской 127-й мотострелковой дивизии и 60-й мотострелковой бригады при поддержке 5-й танковой бригады недавно обошли Макаровку с востока и запада и наступают на населенный пункт. Он добавил, что, вероятно, подразделения 14-й бригады спецназа ГРУ РФ поддерживают российские штурмы вблизи Макаровки, а также подразделения 37-й мотострелковой бригады, 5-й танковой бригады, 40-й морской пехотной бригады Тихоокеанского флота.

Согласно геолокационным кадрам от 18 декабря, российские войска имели продвижение на Запорожском направлении: они продвинулись к северо-западу от Нестерянки (вблизи Работино). Продолжались бои под Новоандреевкой.

Российские войска продолжали 18-19 декабря наступление на Приднепровском направлении и на островах дельты реки Днепр, однако подтвержденных продвижений не было.

Напомним, накануне в ISW заявляли, что украинские войска восстановили утраченные позиции под Торецком, но у врага тоже есть продвижения.

Также, по данным аналитиков, российские войска продвинулись на Курщине, украинские – провели контратаки.