Украинские войска восстановили утраченные позиции под Торецком, но у врага тоже есть продвижение: анализ ISW. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступление на Торецком направлении. В свою очередь украинские войска контратакуют и отбивают вражеские штурмы.

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Недавно бойцы ВСУ восстановили утраченные позиции в южной части Щербиновки к западу от Торецка. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, подтверждают частичный успех украинских войск на Торецком направлении. В то же время дополнительные геолокационные кадры указывают на то, что российские оккупанты незначительно продвинулись к западу от Нелиповки (к югу от Торецка).

Также в сети сообщают, что путинская армия продвинулась к шахте "Центральная" в центре Торецка, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

Российские войска провели наступательные операции в районе самого Торецка, к западу от Торецка в районе Щербиновки и к северу от Торецка в районе Дылевки 17 и 18 декабря. Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что бои за шахту "Центральная" и близлежащие высоты у терриконов продолжаются. Также в ВСУ отметили, что пока рано говорить о том, что российские войска вошли в шахту.

Напомним, украинские защитники показали, как выглядит Торецк Донецкой области этой зимой. Город полностью разрушен бомбардировками оккупантов, однако воины Вооруженных сил Украины стойко продолжают его оборону.

Ранее в Нацгвардии рассказали, что в Торецке продолжаются активные пехотные бои. Захватчики бросают в бой большое количество живой силы, пытаясь продвинуться в каждом переулке, и несут тяжелые потери.

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