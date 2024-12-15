Очень интенсивные городские бои: в НГУ рассказали, что сейчас происходит в Торецке. Карта

В Торецке Донецкой области продолжаются активные пехотные бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Захватчики бросают в бой большое количество живой силы, пытаясь продвинуться в каждом переулке города.

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Из-за этого враг несет значительные потери, по приблизительным оценкам, их соотношение у Украины и РФ в Торецке составляет 1 к 15 или даже больше. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Богдан "Равлик" Равликовский.

По его словам, РФ бросает на штурм все имеющиеся силы, пытаясь взять не качеством, а количеством.

"Городской бой очень интенсивный сейчас в городе Торецк. Также нам мешают проводить качественную разведку погодные условия. Сейчас уже у нас минус 9, снегопады, качественно проводить разведку сложно. А противник продвигается по всем возможным улицам, огородам, площадкам и максимально пытается вклиниться в нашу оборону", – рассказал военный.

В самом Торецке почти не используется тяжелая техника, в большинстве своем это квадроциклы и другой транспорт. В то же время на окрестностях города оккупанты применяют тяжелую технику, в частности, во время одного из последних штурмов было зафиксировано около 20 единиц.

"Противник продвигается, но очень неудачно, город Нью-Йорк и окраины Нелиповки, они полностью разрушены. Это канализационные люки, погреба, где противник пытается держать оборону. Такие позиции уничтожаются ночью тяжелыми бомбами, или днем дронами и сбросами. Противнику крайне сложно идти, продвигаться и очень слабая мотивация", – добавил "Равлик".

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцам Нацгвардии в Торецке удалось заложить взрывчатку и взорвать здание со скоплением российских военных. Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко показал кадры работы бойцов.

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