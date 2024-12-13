Совершили внезапный штурм и заложили взрывчатку: спецназовцы Нацгвардии взорвали здание с оккупантами. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов и их технику. Также спецназначением Нацгвардии в Торецке удалось заложить взрывчатку и взорвать здание со скоплением российских военных.

Видео дня

Соответствующим видео поделился командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в своем Telegram. В частности, он опубликовал потери вражеской техники и живой силы россиян за последние сутки при участии гвардейцев.

За сутки по линии фронта гвардейцы уничтожили:

2 танка;

3 ед. бронетехники;

6 ед. автомобильной техники;

2 артиллерийские системы;

114 человек вражеской пехоты обезврежены (безвозвратные и санитарные потери врага).

"Спецназначенцы Нацгвардии взорвали здание с оккупантами. Тщательно спланировав операцию после того, как обнаружили скопление личного состава противника, они совершили внезапный штурм и заложили взрывчатку ", – говорится в сообщении.

На видео показана работа военных 4-го отдельного отряда ЦСН "Омега" в Торецке.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники нанесли результативное огневое поражение по позициям российской оккупационной армии на Харьковском направлении. В результате атаки враг потерял укрытие и склад с боеприпасами.

Бойцы ГНСУ отработали по враждебным позициям с помощью дронов и превратили позиции путинских захватчиков в сплошной хаос. Удары с помощью БПЛА лишили врага состава и военной техники.

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