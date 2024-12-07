Уничтожены штурмовые группы врага: украинские десантники 'зачистили' оккупантов на Кураховском направлении. Видео

Украинские военнослужащие продолжают ликвидировать российских оккупантов на Кураховском направлении. Путинских захватчиков эффективно уничтожают дронами и артиллерией.

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Очередной обряд "обнуления" для оккупантов на Кураховском направлении фронта провели десятники. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Вовремя обнаруженные украинскими дронами российские штурмовые группы были уничтожены. Для ликвидации вражеской армии десантники применили артиллерийские орудия и ударные дроны.

По информации Десантно-штурмовых войск, в ходе одного боя наши воины сожгли две вражеских бронемашины, ликвидировали 27 оккупантов. Еще 12 российских оккупантов были ранены.

"Искалеченные тела одноразовых российских штурмовиков, которых уже никто не вытащит из поля боя, – лучшая иллюстрация того, что "спецоперация" путина идет по плану", – подчеркнули украинские десантники.

Напомним, украинские пограничники нанесли результативное огневое поражение по позициям российской оккупационной армии на Харьковском направлении. В результате атаки враг потерял укрытие и склад с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что в Черном море украинские надводные дроны поразили вражеские системы наблюдения. Они были размещены у побережья временно оккупированного Крыма на захваченных россиянам газовых платформах.

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