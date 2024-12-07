У врага минус укрытие и склад БК: пограничники показали точную работу на Харьковском направлении. Видео

Украинские пограничники нанесли результативное огневое поражение по позициям российской оккупационной армии на Харьковском направлении. В результате атаки враг потерял укрытие и склад с боеприпасами.

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Бойцы ГПСУ отработали по вражеской позиции с помощью дронов. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники-аэроразведчики превратили позиции путинских захватчиков в сплошной хаос. Удары с помощью БПЛА лишили врага склада и военной техники.

В Госпогранслужбе отметили, что в результате ударов было уничтожено машину, пять укрытий и полевой склад боеприпасов на Харьковском направлении.

На видео, опубликованном ГПСУ, показана эффективная работа операторов FPV-дронов по вражеским позициям в лесополосе и разрушенных жилых домах.

Напомним, в Черном море украинские надводные дроны поразили вражеские системы наблюдения. Они были размещены у побережья временно оккупированного Крыма на захваченных россиянам газовых платформах.

Ранее сообщалось, что воины ГУР МО нанесли удары по трем радиолокационным комплексам российских войск на территории Крыма. У противника потери на сумму более 70 млн долларов.

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