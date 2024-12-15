Заснеженный, разрушенный, в огне и копоти: военные ВСУ показали, как сегодня выглядит Торецк. Фото
Украинские защитники показали, как выглядит Торецк Донецкой области этой зимой. Город полностью разрушен бомбардировками оккупантов, однако воины Вооруженных сил Украины продолжают его оборону.
Соответствующими фото поделились военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". "Заснеженный, разрушенный, в огне и копоти. Так выглядит сейчас Торецк. Еще один город, через который проходит линия фронта. И который россияне полностью разрушили, чтобы "освободить", – говорится в сообщении.
По словам военных, кадры удалось снять благодаря пилотам механизированного батальона "Черный Ворон" 93-й ОМБр.
Несмотря на тяжелые погодные условия, они осуществляют непрерывную разведку в городе, рассказали в бригаде.
Между полетами защитники сушат дроны феном.
"Имеют только одну кровать, в которой спят поочередно в перерывах между дежурствами. И почти не выходят из подвала, чтобы не "засветить" свое местоположение", – рассказали в 93-й ОМБр.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Нацгвардии рассказали, что в Торецке продолжаются активные пехотные бои. Захватчики бросают в бой большое количество живой силы, пытаясь продвинуться в каждом переулке, и несут тяжелые потери. По приблизительным оценкам, соотношение потерь у Сил обороны Украины и оккупантов в Торецке по меньшей мере 1 к 15.
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