Российские войска продолжают наступательные операции на территории Курской области, пытаясь укрепить свои позиции. Украинские защитники проводят контратаки.

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Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW). Так, российские подразделения 155-й морской пехотной бригады Тихоокеанского флота (Восточный военный округ) смогли продвинуться в районе Новоивановки, двигаясь в направлении Викторовки.

Российские милблогеры утверждают о тактических успехах в нескольких населенных пунктах, в частности в Кругленке, Русском Поречье, Черкасском Поречье и Черкасской Конопельке. По их данным, российские войска уже несколько дней контролируют Черкасскую Конопельку. Однако ISW отмечает, что пока отсутствует независимое подтверждение этих заявлений.

В ответ на действия противника украинские силы совершили контратаку в неопределенном районе выступления Курской области в ночь с 18 на 19 декабря.

Кроме того, украинская военная разведка сообщила об активности сопротивления в России, что привело к серии взрывов на топливной базе в Новосибирской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По состоянию на 16:00 четверга, 19 декабря, в Курщине за неполные сутки украинские защитники продолжали отбивать 18 атак захватчиков. В общей сложности там было зафиксировано 47 боевых столкновений.

– По данным СМИ, северокорейские военные уже потеряли в войне против Украины более 100 солдат "двухсотыми". Еще около 1000 боевиков Ким Чен Ин получили ранения.

– Институт изучения войны заявил, что российская пропаганда продолжает не признавать факт развертывания северокорейских войск в Курской области.

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