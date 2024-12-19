С начала суток по состоянию на 16:00 четверга, 19 декабря, на фронте произошло 103 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Курщине, а также на Покровском и Времовском направлениях.

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Защитники Украины останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы оккупантов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, в течение суток враг с территории России совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Прогресс, Степановка, Осоевка, Александровка, Новодмитровка, Порозок, Поповка Черниговской и Сумской областей. Авиаударам НАРами подверглась Александровка.

На Харьковском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Цуповка, Малые Проходы, Веселое, Уды.

На Купянском направлении враг в течение дня при поддержке авиации четырежды пытался продвинуться к украинским позициям в районе Лозовой и Колесниковки, три атаки успешно отбиты, один бой продолжается.

На Лиманском направлении было семь боев вблизи Твердохлебово, Зеленой Рощи, Тернов и в Серебрянском лесу. Одно на 16:00 продолжается. Враг активно использовал авиацию на направлении, авиаударам подверглись Твердохлебово, Надия, Сергеевка, Грековка и Серебрянское лесничество.

На Северском направлении враг проводил наступательные действия в районах Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского, отражены семь атак, еще один бой продолжается. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Серебрянка, Северск, Резниковка и Федоровка.

На Краматорском направлении противник однажды атаковал в районе Часова Яра.

На Торецком захватчики восемь раз пытались идти вперед в районах Торецка и Щербиновки. Три атаки успешно отбиты нашими защитниками, продолжается пять боев.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Десять раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности.

Вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Соленое и Нововасильевка украинские подразделения отразили девять атак, еще один бой продолжается. Авиаудар КАБом враг нанес по Водянскому.

На Кураховском направлении вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Андреевки, Курахового и Дачного, отражены три штурма, пять боев продолжаются.

На Времовском направлении враг десять раз атаковал в районах Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки. На 16:00 отбиты три атаки, еще семь боев продолжаются.

На Курщине украинские защитники еще отбивают 18 атак захватчиков, всего зафиксировано 47 боестолкновений.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу. Присоединяйтесь к Силам обороны! Победим! Слава Украине!" – говорится в возведении Генштаба.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, армия РФ продолжает наступление на Торецком направлении и продвинулась к западу от Нелиповки, однако защитники Украины контратакуют и отбивают российские штурмы.

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