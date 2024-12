В России продолжают избегать признания развертывания северокорейских войск в Курской области. В частности, российская пропаганда подвергает сомнению западные сообщения о том, что силы КНДР действуют в этом районе.

Очевидно, что Кремль пытаются создать среди общества РФ мнение о высоком уровне вербовки россиян в армию. На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке за 18 декабря.

Накануне Служба безопасности Украины обнародовала радиоперехваты разговоров россиян, которые указывают на то, что северокорейские войска понесли не менее 220 потерь в ходе "нескольких дней" наступлений в Курской области РФ.

Днем ранее, 17 декабря, газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона написала, что ВСУ ликвидировали или ранили "несколько сотен" северокорейских солдат в Курской области. Также источник уточнил, что силы КНДР не имеют достаточного боевого опыта.

При этом связанный с Кремлем российский блогер прогнозировано усомнился в правдивости западных сообщений и начал утверждать, мол, нет никаких кадров, "безошибочно" показывающих пленных или убитых северокорейских солдат возле Кремяного (к востоку от Коренево) и Плехово на Курщине.

В ISW же оценивают, что Кремль, скорее всего, продолжит избегать сообщений о развертывании северокорейских сил в Курской области.

"Поскольку это будет молчаливым признанием того, что России нужны иностранные войска для возвращения своей территории, и опровергнет заявления Путина о том, что украинская операция в Курской области привела к высокому уровню вербовки россиян в армию", – объяснили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил спецопераций ВСУ организовали горячий прием солдатам КНДР на Курщине. За несколько дней операторы ССО ликвидировали 50 северокорейских военных в рядах ВС РФ и ранили еще 47.

По оценкам США, в Курской области РФ были убиты или ранены уже несколько сотен солдат из Северной Кореи, воевавших против Украины на стороне России. Там указали, что военные армии КНДР "не закалены в боях", что, очевидно, приводит к высокому показателю потерь в их рядах.

