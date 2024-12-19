Разведка Южной Кореи оценила, какие потери понесли солдаты КНДР на Курщине

Северокорейские военные уже привлекаются к боевым действиям в Курской области и несут огромные потери личного состава. По предварительным данным, безвозвратные потери КНДР составляют более 100 человек.

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Еще около 1000 боевиков из КНДР получили ранения в ходе ожесточенных боев с украинскими войсками. Об этом сообщает Reuters.

Член парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон рассказал, что тяжелые потери КНДР объясняются отсутствием у северокорейских войск опыта применения беспилотников и незнанием открытой местности, на которой им предстоит участвовать в бою. Со ссылкой на разведывательное агентство страны парламентарий заявил, что расхождение в оценке числа убитых боевиков КНДР с данными американского военного чиновника, назвавшего несколько сотен жертв, объясняется относительно консервативным анализом Национальной разведывательной службы.

При этом после закрытого брифинга Национальной разведывательной службы в парламенте Ли Сон Гвон предупредил, что КНДР готовится к дополнительному развертыванию войск против Украины. На сегодняшний день российская армия использует северокорейских военных для наступления в Курской области.

Напомним, украинские защитники продолжают наносить существенные потери российским и северокорейским военным в Курской области. Ежедневно в российские госпитали привозят сотни раненых солдат КНДР.

Ранее сообщалось, что армия России продолжает использовать солдат из Северной Кореи для "мясных" штурмов в Курской области, где Силы обороны Украины проводят операцию.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне стремятся цинично скрыть потери в Украине солдат из КНДР. Зафиксированы случаи, когда оккупанты сжигали лица убитых северокорейских военных.

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