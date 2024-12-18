'Сунут по 30-50 человек в полный рост': военный рассказал, как солдаты КНДР становятся мишенями для ВСУ на Курщине

Войска России продолжают использовать солдат из Северной Кореи для "мясных" штурмов в Курской области, где Силы обороны Украины проводят операцию. Однако за последние несколько дней тактика военных КНДР на Курщине изменилась – раньше они шли на штурмы по 1-2 солдата, а сейчас "сунут" по 30-50 человек одновременно.

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Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных сил и политолог Кирилл Сазонов 24 каналу. По его словам, такая тактика делает корейцев прекрасной мишенью для Сил обороны.

Сазонов отметил, что именно северокорейские военные идут на штурмы первыми. Затем россияне с помощью беспилотников определяют украинские позиции, наносят по ним удары, а дальше уже отправляют более профессиональных штурмовиков.

Ранее враг пытался подбираться к позициям ВСУ по одному-двое и собираться там, понимая, что украинские войска не будут тратить на одного оккупанта снаряд или мину. Однако в последние 3-4 дня в штурмах принимают участие не 8-10 солдат, а около 30-50. При чем они "прут" на позиции украинских военных колонной.

По словам Сазонова, украинские военные давно не видели на фронте ситуацию, когда солдаты противника идут на штурмы в таком большом количестве, тем более по открытой местности и в полный рост. Это свидетельствует о подлинном отношении россиян к северокорейцам – их просто используют в качестве мишени, расходного материала.

"Тема северных корейцев очень медийная, ее слишком раскрутили. На самом деле большого значения они не имеют. Предположим, их 10 тысяч, как говорит разведка, и 2-3 тысячи принимают участие в боях. По состоянию на середину ноября на Курщине уже было 55+ тысяч войск противника, и только в ноябре 20 тысяч мы отминусовали. Немного они добавили северных корейцев, но это принципиально ни за что не повлияло", – сказал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что россияне стремятся цинично скрыть потери в Украине солдат из КНДР. По его словам, зафиксированы случаи, когда оккупанты сжигали лица убитых северокорейских военных.

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