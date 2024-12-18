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"Сунут по 30-50 человек в полный рост": военный рассказал, как солдаты КНДР становятся мишенями для ВСУ на Курщине

Ольга Липич
War
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'Сунут по 30-50 человек в полный рост': военный рассказал, как солдаты КНДР становятся мишенями для ВСУ на Курщине

Войска России продолжают использовать солдат из Северной Кореи для "мясных" штурмов в Курской области, где Силы обороны Украины проводят операцию. Однако за последние несколько дней тактика военных КНДР на Курщине изменилась – раньше они шли на штурмы по 1-2 солдата, а сейчас "сунут" по 30-50 человек одновременно.

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Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных сил и политолог Кирилл Сазонов 24 каналу. По его словам, такая тактика делает корейцев прекрасной мишенью для Сил обороны.

Сазонов отметил, что именно северокорейские военные идут на штурмы первыми. Затем россияне с помощью беспилотников определяют украинские позиции, наносят по ним удары, а дальше уже отправляют более профессиональных штурмовиков.

"Сунут по 30-50 человек в полный рост": военный рассказал, как солдаты КНДР становятся мишенями для ВСУ на Курщине

Ранее враг пытался подбираться к позициям ВСУ по одному-двое и собираться там, понимая, что украинские войска не будут тратить на одного оккупанта снаряд или мину. Однако в последние 3-4 дня в штурмах принимают участие не 8-10 солдат, а около 30-50. При чем они "прут" на позиции украинских военных колонной.

По словам Сазонова, украинские военные давно не видели на фронте ситуацию, когда солдаты противника идут на штурмы в таком большом количестве, тем более по открытой местности и в полный рост. Это свидетельствует о подлинном отношении россиян к северокорейцам – их просто используют в качестве мишени, расходного материала.

"Сунут по 30-50 человек в полный рост": военный рассказал, как солдаты КНДР становятся мишенями для ВСУ на Курщине

"Тема северных корейцев очень медийная, ее слишком раскрутили. На самом деле большого значения они не имеют. Предположим, их 10 тысяч, как говорит разведка, и 2-3 тысячи принимают участие в боях. По состоянию на середину ноября на Курщине уже было 55+ тысяч войск противника, и только в ноябре 20 тысяч мы отминусовали. Немного они добавили северных корейцев, но это принципиально ни за что не повлияло", – сказал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что россияне стремятся цинично скрыть потери в Украине солдат из КНДР. По его словам, зафиксированы случаи, когда оккупанты сжигали лица убитых северокорейских военных.

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