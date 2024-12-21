Не спасут ни толстая броня, ни быстрые ноги: на Курщине ВСУ уничтожают технику и личный состав врага. Видео

Бойцы сил обороны Украины продолжат операцию в Курской области страны-агрессора и уничтожают на этом участке фронта как личный состав врага, так и его военную технику. От ярости украинских бойцов оккупантов не спасает ничего.

Видео дня

Новые кадры ударов по оккупационной армии России показали военные 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Видео ликвидации врага опубликовали в Telegram-канале ДШВ ВСУ в пятницу, 20 декабря.

На видео показано, как операторы ударных БПЛА одного из батальонов Галицкой бригады уничтожают врага на Курщине. На кадрах зафиксированы попадания в российскую военную технику, вражеские укрытия и в самих российских военных.

"От ярости десантников 80-й бригады, врага не спасут ни укрытия, ни толстая броня, ни скорые ноги", – отмечают в ДШВ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВСУ рассказали, что российские войска используют солдат из КНДР для "мясных" штурмов в Курской области. Они идут на штурмы по 30-50 человек одновременно и становятся хорошими мишенями для Сил обороны.

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