Оккупанты на Лимано-Купянском направлении пытаются наступать большими группами пехоты: военный рассказал о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступление на Лимано-Купянском направлении. Во время штурмовых действий захватчики применяют в основном пехоту.

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При чем если раньше в атаку шли по 5-7 человек, то сейчас командование РФ отправляет на убой целые взводы. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.

По его словам, в последние три недели украинские защитники наблюдают увеличение активности вражеских штурмов на Лимано-Купянском участке фронта. Таран подчеркнул, что для штурмов враг задействует большие группы пехоты.

"Если раньше мы видели по 5-7 человек, то есть отделение, сейчас мы видим, что противник наступает даже взводами. Параллельно работая артиллерией, РСЗО, вражеской авиацией, FPV и сбросами. В последнее время пехоты стало много, соответственно, больше стало трупов вражеских у наших позиций", – рассказал майор Нацгвардии.

Напомним, оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Путинские войска пытаются пересечь реку Волчья, чтобы продвинуться в направлении Купянска. Таким образом враг рассчитывает вклиниться в тыловые позиции украинских защитников.

Ранее сообщалось, что украинские воины отбили механизированную атаку россиян на Купянском направлении. На штурм захватчики отправились колонной из пяти единиц военной техники.

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