В ISW оценили ситуацию на Курщине и объяснили, как КНДР использует свой союз с Россией

Силы обороны Украины приступили к новой серии механизированных штурмов размером в батальон на территории Курской области РФ. В течение 6 февраля они продвинулись на расстояние до пяти километров в тылу российских рубежей юго-восточнее города Суджа.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики также обратили внимание на то, что КНДР, чьи войска временно отошли из Курщины после потерь, продолжает полагаться на союз с Россией, чтобы использовать войну в Украине как испытательный полигон для усовершенствования своих ракетных технологий и более широкого военного потенциала.

Операция ВСУ в Курской области

Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что подразделения ВСУ продвинулись юго-западнее Махновки и северо-восточнее Черкасской Конопельки вдоль трассы 38К-028 Суджа – Обоянь, а также взяли под контроль хутор Колмаков и село Фанасеевка (к северу и юго-востоку от Черкасской Конопельки соответственно).

Министерство обороны РФ жаловалось, что украинские войска атаковали несколькими волнами в направлении Черкасской Конопельки и села Уланок силой до двух механизированных батальонов с привлечением бронетехники. Там утверждают, якобы ВС РФ отразили атаку.

Однако российские провоенные блогеры подсчитали, что ВСУ привлекли для этого от 30 до 50 единиц бронетехники и одна группа успешно атаковала из Махновки в направлении Черкасской Конопельки, Фанасеевки и Уланок, а другую группу, атаковавшую из Дмитрюкова в сторону Русской Конопельки, российские силы якобы отбили.

Связанный с Кремлем блогер утверждал, что ВСУ захватили Черкасскую Конопельку, но двое других его коллег-пропагандистов опровергли это утверждение. Еще ряд российских источников сообщал, что украинские силы прорвались в село Уланок или даже захватили населенный пункт, но другие источники также опровергали эти заявления.

В ISW говорят, что пока не нашли геолокационных доказательств того, что Силы обороны Украины действуют именно в селе Уланок. Согласно карте Генштаба ВСУ от 6 февраля, российские войска тоже немного продвинулись на Курщине, а именно в лесистой местности юго-западнее Куриловки.

Российский блогер, связанный с Кремлем, заявил о неподтвержденных сообщениях о том, что украинские войска также атаковали вблизи Кругленького (к северо-западу от Суджи), но ISW не заметил дополнительных утверждений об украинской активности в этом районе или севернее Суджи вблизи Бердина, где украинские войска атаковали в начале января 2025 года.

Российские пропагандисты жаловались на атаку ВСУ юго-восточнее Суджи и на то, что плохие погодные условия усложняют армии РФ проводить операции беспилотников в этом районе. Некоторые из них выразили обеспокоенность тем, что дальнейшее украинское продвижение в Курской области может угрожать тыловым районам группировки российских сил, атакующих Гуево (южнее Суджи), и в целом усложнить возможность России перекрыть украинские наземные линии связи в пределах всего выступления.

Российские источники признали, что подразделения 11-й воздушно-десантной бригады, 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот), 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа), а также чеченские операторы БПЛА из "Ахмата" являются основными силами, пытающимися защищаться от украинских атак к юго-востоку от Суджи.

Союз КНДР и России

Накануне агентство Reuters со ссылкой на два источника, связанных с украинскими военными, сообщило, что северокорейские баллистические ракеты, выпущенные Россией по Украине с декабря 2024, показали значительно повышенную точность. Раньше она составляла от 1 до 3 километров, а теперь эти ракеты могут поражать цель на расстоянии от 50 до 100 метров.

Один украинский источник отметил, что РФ за последние недели запустила более 20 северокорейских ракет и все они продемонстрировали повышенную точность. Источники Reuters предположили, что Северная Корея, возможно, модернизировала навигационные системы своих ракет, включила новые механизмы управления или получила улучшенные данные целеуказания и компоненты наведения от России, хотя точные изменения остаются непонятными.

"Северокорейские ракеты не только служат для укрепления арсенала России, но и, предположительно, позволят КНДР усовершенствовать свои возможности для возможных будущих военных операций в других местах. Другие российские союзники, такие как Иран, возможно, тоже могут улучшить эффективность своих ударных систем, используя уроки России, усвоенные во время операций в Украине", – оценили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский главным достижением шести месяцев операции ВСУ на Курщине определил возвращение войны на территорию страны-агрессора. Он отметил, что усилия Сил обороны на этом направлении имеют практическое значение: защита Сумщины и Харьковщины, пополнение обменного фонда для возвращения украинских пленных на родину и не только.

