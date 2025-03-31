Минус 1230 оккупантов и четыре танка: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте минувших суток обезвредили около 1230 российских оккупантов. Также воины сожгли примерно 174 единицы военной техники и вооружения войск агрессора.

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По состоянию на 31 марта потери личного состава ВС РФ в войне против нашей страны достигают уже 915 230 захватчиков убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 71 вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 31 416).

На земле бойцы уничтожили еще 30 артиллерийских систем (всего 25 537), четыре танка (10 496), три боевые бронированные машины (21 819), одно средство ПВО (1123) армии РФ.

Кроме этого, воины отминусовали 65 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (всего 42 593).

С начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 3787 единиц спецтехники, 3121 крылатую ракету, 1347 РСЗО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2025 года ПВО Украины уничтожило более 4000 российских воздушных целей, более половины из которых – это ударные дроны типа "Шахед". Также активно работала авиация: за месяц нанесены сотни поражений по вражеским объектам.

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