Эффективность применения КАБ со стороны РФ упала: в ВСУ объяснили, почему

Российская террористическая армия продолжает ежедневно атаковать Украину огромным количеством управляемых авиабомб. Однако в последнее время эффективность применения КАБ со стороны противника упала.

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Этому способствует работа украинских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" украинские защитники фиксируют уменьшение эффективности применения КАБ со стороны российских оккупантов.

"На самом деле использование россиянами авиации сейчас не столь значительно. Они пытаются применить КАБы, безусловно, есть постоянные авиационные удары, но их эффективность значительно ниже, чем она была", – заявил Трегубов.

Также он отметил, что российские авиабомбы были настоящим вызовом для Украины в начале 2023 года. Однако на данном этапе войны вражеская авиация пытается не подлетать вплотную к линии фронта. В то время точность попаданий КАБов снизилась.

Трегубов подчеркнул, что кроме работы украинских систем РЭБ на эффективность российских авиаударов влияют удары по складам с авиабомбами в тылу противника.

Напомним, российские оккупационные войска вечером в пятницу, 7 марта, нанесли три удара по жилому кварталу города Доброполье Донецкой области. В результате вражеского обстрела по меньшей мере 11 человек погибли и 40 ранены.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 7 марта осуществила одну из самых масштабных ракетно-дроновых атак на Украину. Оккупанты на фоне приостановки помощи Украине Соединенными Штатами Америки стремятся подавить украинскую систему ПВО и истощить запасы ракет для систем, способных сбивать воздушные цели.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 марта российские войска атаковали Запорожье. Обломки одного из сбитых "Шахедов" упали на территории частного предприятия в облцентре.

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