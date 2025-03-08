В Запорожье в результате вражеской атаки возник масштабный пожар на предприятии. Фото и видео

В ночь на 8 марта российские войска атаковали Запорожье. Обломки одного из сбитых "Шахедов" упали на территории частного предприятия в облцентре.

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Там вспыхнул пожар в сварочном цехе и вспомогательных постройках. Подробности раскрыли в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, около 2 часов ночи 8 марта в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата на территории частного предприятия в Запорожье возник масштабный пожар.

"Огонь охватил сварочный цех и вспомогательные сооружения, общая площадь возгорания составила 400 кв м... Также взрывной волной повреждены два находившихся неподалеку автомобиля. К счастью, жертв и пострадавших нет", – отметили спасатели.

В ликвидации последствий вражеской атаки участвовали 23 спасателя, было задействовано 5 единиц техники.

"Благодаря слаженным действиям пожарных, работавших в условиях высокой температуры и сильного задымления, пожар оперативно ликвидировали", – констатировали в ГСЧС.

Напомним, накануне вечером россияне нанесли удар по жилому сектору Доброполья. По состоянию на утро 8 марта известно, что в результате атаки по меньшей мере 11 человек погибли, 30 ранены. Среди пострадавших – пятеро детей.

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