Россия хочет подавить украинскую ПВО на фоне приостановки военной помощи США: в ISW оценили последнюю массированную атаку

Россия в ночь на 7 марта осуществила одну из самых масштабных ракетно-дроновых атак на Украину. Оккупанты на фоне приостановки помощи Украине Соединенными Штатами Америки стремятся подавить украинскую систему ПВО и истощить запасы ракет для систем, способных сбивать воздушные цели.

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Ставку враг делает также на отказ США в предоставлении Украине разведывательной информации – и будет пытаться лишить Украину способности производить электроэнергию. О ситуации и замысле России рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Российский удар в ночь на 7 марта стал наибольшим комбинированным ударом по меньшей мере с ноября 2024 года. По данным Воздушных сил Украины, в течение ночи оккупанты выпустили 67 ракет, в том числе 35 крылатых ракет Х-101/Х-55, восемь крылатых ракет "Калибр", три баллистических ракеты "Искандер-М/Кн-23", четыре зенитных ракеты С-300, восемь крылатых ракет Х-59/69 и 194 БПЛА "Шахед" и дронов-приманок.

Украинская ПВО сбила 25 крылатых ракет Х-101/Х-55, все восемь крылатых ракет "Калибр", одну крылатую ракету Х-59/69, 100 БПЛА "Шахед2 и приманки, а 86 беспилотников-приманок и до 10 ракет не достигли целей, вероятно, из-за украинской радиоэлектронной борьбы. К уничтожению целей подключались пилоты F-16 и – впервые – Mirage-2000.

Целился враг по украинским газодобывающим объектам: энергообъекты поражены в Одесской, Полтавской, Черниговской и Тернопольской областях.

Россияне еще с осени прошлого года начали вместе с "Шахедами", количество которых постоянно растет, запускать также дроны-приманки. То, что еще в октябре и ноябре российские войска начали запускать от 80 до 100 (или более) беспилотных летательных аппаратов, отмечают в ISW, коррелирует с отчетами, фиксирующими увеличение производства "Шахедов" на территории РФ. Комплектующие для дронов агрессор получает из Ирана и Китая.

"Россия, вероятно, использовала увеличение производства беспилотников Shahed, чтобы увеличить общее количество запущенных беспилотников в каждом ударном пакете. Российские войска запускали в среднем 83,4 беспилотника на ударный пакет в январе 2025 года, в среднем 139,3 беспилотника на ударный пакет в феврале и в среднем 128,8 беспилотников на ударный пакет с 1 по 7 марта. Российские войска лишь эпизодически включали ракеты в ударные пакеты января, февраля и марта 2025 года", – отметили в ISW.

Аналитики добавили, что 67 ракет во время удара 7 марта являются самым большим количеством, запущенным Россией в этом году. Дроны же они на этот раз запускали, прежде всего, для выявления и поражения украинской ПВО.

"Вероятно, российские войска увеличили общее количество баллистических ракет "Искандер-М/КН-23" и крылатых ракет Х-101/Х-55 в пакетах ударов 6-7 марта, чтобы нанести максимальный ущерб избранным целям в Украине, одновременно используя большое количество беспилотников "Шахед", дронов-приманок и крылатых ракет "Калибр" для выявления и поражения украинских средств противовоздушной обороны и мобильных огневых групп", – подчеркнули в ISW.

И, учитывая приостановку военной помощи США и отказ этой страны от обмена разведданными с Украиной, Россия будет усиливать свою ударную кампанию большой дальности, чтобы истощить запасы ракет украинских ПВО. Ведь роль разведданных США в функционировании системы раннего оповещения о российских ударах была значимой. Отказ США от продолжения такого сотрудничества, уверены аналитики, практически наверняка повлияет на способность Украины быстро реагировать на адаптацию российских пакетов ударов.

Между тем, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия в настоящее время модернизирует и наращивает производство беспилотников "Шахед-136", а также выпускает новый вариант "Герань-3".

"Российские силы, вероятно, попытаются уничтожить украинские системы противовоздушной обороны, увеличивая количество беспилотных летательных аппаратов Shahed и приманок на ударный пакет в дополнение к увеличению количества ракет в отдельных ударных пакетах, чтобы уничтожить инфраструктуру украинской энергетической и оборонной промышленной базы. Россия также, вероятно, намерена заставить Украину быстро исчерпать запасы ПВО Patriot, на которые Украина полагается для защиты от российских баллистических ракет, во время паузы в военной помощи США и обмене разведданными, чтобы максимизировать ущерб от последующих ударов", – отметили в ISW.

Там также добавили, что украинским силам "вероятно, придется быть более избирательными в перехвате ударов, поскольку их запас перехватчиков уменьшается, а пополнение не ожидается, а успешные российские удары по украинским энергетическим объектам, вероятно, окажут долгосрочное влияние на способность Украины производить электроэнергию".

Напомним, ранее в ISW оценили, какое влияние окажет приостановка предоставления США разведданных Украине и оценили последствия паузы в поставке Украине американской помощи.

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