Россия может воспользоваться возможностью: в ISW оценили последствия паузы в поставке Украине помощи от США

Пауза в поставке военной помощи США Украине затронула большой перечень вооружений и боеприпасов, часть из которых могут поставить исключительно Соединенные Штаты. Эта приостановка станет ощутимой на линии фронта в период времени от нескольких недель в худшем до нескольких месяцев в лучшем случае.

Видео дня

И Россия может воспользоваться трудностями, ожидающими ВСУ в случае затягивания "паузы" в поставках, попытавшись захватить записанные в конституцию РФ украинские регионы на востоке и юге страны в их административных пределах. Такой прогноз сделал Институт изучения войны (ISW).

Ряд американских СМИ, в частности Wall Street Journal, 3 марта сообщили, что США "приостанавливают и пересматривают" военную помощь Украине. Соответствующее решение, по словам источников в Белом доме, принял Трамп, отметив, что поставки могут быть возобновлены, когда он "определит, что украинский президент Владимир Зеленский прилагает добросовестные усилия для мирных переговоров с Россией". Детали о том, что именно должен сделать глава Украинского государства, в Белом доме не сообщили. Не было также и официальных заявлений по поводу такой приостановки от официальных лиц администрации Трампа, а сам он за несколько часов до того, как стало известно о "паузе", заявлял журналистам, что "даже не обсуждал этот вопрос".

Аналитики ISW констатировали, что США снабжали Украину артиллерийскими боеприпасами, бронетехникой, буксируемыми гаубицами, батареями противовоздушной обороны Patriot, а также ракетными системами большой дальности, такими как HIMARS и ATACMS, являющимися сложными системами. Часть этой помощи не может поставлять ни одна страна, кроме США.

Подобная остановка отразится на ситуации на поле боя. Еще до решения Трампа 3 марта западные чиновники прогнозировали: если в Украину будет продолжать поступать выделенная еще администрацией президента США Джо Байдена помощь, Силы обороны смогут поддерживать текущий темп операций до середины этого года.

Когда же стало известно о приостановке поставок еще и этой помощи, в Киеве заявили, что запасы предоставленных Штатами артиллерийских снарядов исчерпаются к маю-июню 2025 года. А вот ракеты для систем Patriot, защищающие от российской баллистики, в частности, критическую инфраструктуру могут закончиться значительно раньше, за считанные недели.

"Украина в значительной степени полагается на системы ПВО США Patriot для защиты от российских ракетных ударов по тылам Украины. Дефицит и возможное отсутствие ракет Patriot, вероятно, будет иметь серьезное влияние на безопасность критической, промышленной и гражданской инфраструктуры Украины, поскольку другие союзники Украины не имеют аналогичной системы, которая может защитить от российских ракетных ударов, включая баллистические ракеты. Поскольку в Украине не хватает ракет Patriot, Киеву придется принимать сложные решения по поводу того, каким населенным пунктам отдать предпочтение с точки зрения противовоздушной обороны. Если Patriot закончатся полностью, то украинские города будут открыты для российских баллистических ракет", – отметили в ISW.

В то же время, на линии фронта неизбежного и мгновенного коллапса пауза в поставках американских вооружений не вызовет. Но чем дольше она будет продолжаться, тем более острыми будут последствия.

Такую ситуацию двое американских чиновников на основе анонимности объяснили ABC News, тем, что к моменту приостановки поставок в Украину успели доставить около 90% выделенного Байденом оружия, в том числе и боеприпасов и танковых систем. Остальные должны быть переданы до августа 2025 года. Кроме того, распоряжение Трампа не касается частных контрактов на оружие между Украиной и американскими компаниями, по значительной части из которых Украина уже заплатила. Так что это, предположили источники ABC News, будет способствовать хоть небольшому потоку американского оружия в Украину "по крайней мере, в течение следующих нескольких лет".

США поставляли около трети вооружений Украины. Столько же передавали европейские партнеры, оставшиеся 40% обеспечивались мощностями собственного украинского оборонпрома.

Поэтому в случае потери помощи от США Украина будет продолжать воевать тем, что имеет в наличии, тем, что передадут европейцы и тем, что произведет сама. Так что приостановка помощи администрацией Трампа губительно повлияет на способность Украины защищаться и проводить наступательные операции с нынешним темпом, но это не разрушит фронт полностью в ближайшие месяцы, считают аналитики.

В то же время в ISW практически не сомневаются, что российские войска воспользуются нехваткой техники и оружия в ВСУ после приостановки помощи США. В конце концов, они сделали это именно, когда с подачи Байдена и его сторонников была на полгода заблокирована американская помощь на уровне Конгресса США.

Тогда, в начале 2024 года, российские силы значительно увеличили темп своих операций на направлении Авдеевка-Покровск в начале 2024 года, чтобы воспользоваться дефицитом поставок со стороны Украины. По украинским оценкам, преимущество РФ в артиллерии на пике дефицита поставок в мае-июне 2024-го составляло 20:1. И именно это помогло россиянам, пусть медленно и с огромными потерями, но продвигаться к северо-западу и западу от Авдеевки.

Также в мае прошлого года российские войска начали наступательные операции в мае 2024 вдоль международной российско-украинской границы, разделяющей украинскую Харьковщину и российскую Белгородщину. Они стремились захватить Харьков и началу наступления на севере Харьковщины серьезно способствовало блокирование республиканцами-сторонниками Трампа помощи Украине.

В этот раз, как и тогда, россияне, скорее всего, попытаются снова воспользоваться дефицитом техники и вооружений, которые со временем испытают Силы обороны Украины.

"Сейчас российские войска ведут активные наступательные действия в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, недавно активизировали усилия в западной Запорожской области и продолжают попытки форсировать Днепр в Херсонской области. Российские войска, вероятно, попытаются воспользоваться паузой в помощи США, чтобы дальше продвигаться на востоке и юге Украины, чтобы оправдать свои территориальные претензии на всю Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области", – резюмировали аналитики.

Напомним, о приостановлении США всей военной помощи Украине стало известно накануне, 4 марта. Решение касалось и того оружия, которое уже прибыло в Польшу по пути в Украину, оно было принято без консультаций с союзниками.

В Кремле решению США обрадовались, заявив, что обезоружение Украины "приблизит мир". В мире же такое подыгрывание агрессору восприняли иначе.

На фоне возмущения действиями Белого дома спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что приостановка помощи – это временная пауза. А президент Зеленский поручил получить официальную информацию от США.

При этом сам Трамп официально о приостановке помощи не заявлял. Не упомянул он об этом и во время обращения к Конгрессу 5 марта. В целом же российско-украинской войне в своей долгой речи президент США уделил всего около 3 минут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!