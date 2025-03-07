На Украину летело 67 ракет и 194 дрона: уничтожено 134 цели, к отражению атаки привлекались F-16 и Mirage-2000

Силы обороны в ночь на 7 марта отразили комбинированную атаку России на газовую и энергетическую инфраструктуру Украины. Агрессор применил для этого 261 средство воздушного нападения – крылатые, баллистические ракеты и ударные дроны, из которых 134 были уничтожены.

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Среди прочего, к отражению массированного вражеского нападения привлекались истребители F-16 и Mirage-2000. Детали рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 7 марта 2025 года российские оккупанты совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры. Основной акцент удара – по объектам газодобывающей промышленности Украины", – говорится в сообщении.

Радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 261 средства воздушного нападения РФ. Так, агрессор совершил пуски 194 ударных БПЛА и дронов-имитаторов, а также 67 ракет. Среди последних было 35 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, восемь крылатых ракет "Калибр", три баллистические "Искандер-М"/KN-23, четыре зенитные управляемые С-300 и восемь управляемых авиационных Х-59/69.

Массированную атаку отражали зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"Также привлекалась истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, только месяц назад прибывшие в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки", – сообщили в ВС.

По состоянию на 10:00 пятницы подтверждено сбитие 134 российских воздушных целей, среди которых:

– 25 Х-101/Х-55СМ;

– восемь "Калибров";

– одна Х-59/69;

– 100 ударных дронов Shahed и других типов.

Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входящих в статистику сбитых) не достигли своих целей. А 86 БПЛА-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 марта РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 112 дронами. Защитники неба сбили 68 БПЛА, 43 были потеряны локационно. Из-за вражеского нападения пострадали четыре области.

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