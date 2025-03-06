Над Украиной за ночь сбили 68 БПЛА, в результате ракетного удара и дроновой атаки РФ пострадали четыре области

В ночь на 6 марта страна-агрессор РФ ударила по Украине баллистическими ракетами и запустила более сотни беспилотников. Силы обороны обезвредили 68 БПЛА, имитационные дроны были потеряны без последствий.

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Из-за вражеской атаки, которая продолжалась с 19:00 минувших суток, есть повреждения, жертвы и пострадавшие на Днепропетровщине, а также Харьковщине, Сумщине и Одесщине. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что военные преступники атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ и временно оккупированного Крыма. Также оккупанты совершили пуски 112 дронов (Shahed и различных БПЛА-имитаторов) из Орла, Курска, Шаталового, Брянска (РФ) и мыса Чауда (Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 68 ударных БПЛА в девяти областях: Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской. Кроме того, 43 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

Вечером 5 марта РФ ударила баллистикой по гостинице в Кривом Роге. В результате действий агрессора погибли по меньшей мере три человека, более 30 получили ранения, в том числе тяжелые.

В ночь на 6 марта в Сумах "Шахед" попал в складское помещение на окраине города, там возник пожар. Из-за обстрела погиб 32-летний мужчина.

В Харькове российский ударный дрон попал по техэтажу многоквартирного жилого дома. На месте поражения вспыхнул пожар, из-за действий агрессора пострадали двое мирных жителей.

Под ударом БПЛА находилась гражданская и энергетическая инфраструктура Южного на Одесщине: в результате атаки пострадали два человека. Был разрушен частный двухэтажный дом, было поражение энергетического объекта.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 марта Россия нанесла по Украине удары тремя баллистическими ракетами "Искандер"-М"/KN-23 и зенитной управляемой С-300, а также запустила 181 беспилотник, из которых Силы ПВО сбили 115 дронов. В результате атаки пострадали Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Харьковщина.

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