Россияне атаковали Кривой Рог баллистикой: есть жертвы тяжело раненые. Фото

Кривой Рог вечером 5 марта подвергся вражескому обстрелу. Российская ракета попала в пятиэтажное здание отеля, так возник пожар; погибли минимум двое и семь человек получили ранения.

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Пресс-служба ГСЧС по состоянию на 22:50 среды сообщала, что 14 человек спасены. Под завалами могли оставаться люди.

Глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак заявлял, что ранения получили 43-летний мужчина и 49-летняя женщина, оба в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила травмы средней тяжести.

По его информации, погибшему мужчине было 53 года. В 22:47 стало известно о второй жертве и увеличении количества потерпевших с трех до семи.

"Из них четверо – в тяжелом состоянии. Рядом с ними врачи. Делают все возможное", – писал Лысак.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил в Telegram, что россияне ударили по отелю баллистикой.

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