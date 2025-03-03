Враг атаковал Кривой Рог дронами: повреждено предприятие, пострадала женщина

Страна-агрессор не перестает терроризировать гражданское население Украины. В воскресенье, 2 марта, Россия атаковала дронами Кривой Рог.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. В результате атаки пострадала женщина, повреждено одно из предприятий города.

"Истерзанные окна в домах. Все необходимые службы на месте", – написал чиновник.

Как добавил по атаке врага руководитель городской администрации Александр Вилкул, после взрывов продолжается обследование территории. В нескольких многоэтажных домах есть повреждения.

"Штаб помощи людям (стройматериалы, заявления на материальную помощь от города) разворачиваем в той же школе, где и прошлые два раза, когда были ракетные удары. Местные поймут", – отметил Вилкул.

Напомним, что российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 2 марта, также атаковали Харьков беспилотниками. Вражеские "Шахеды" попали в одну из многоэтажек в центре города. На одном из этажей вспыхнул пожар. Известно о восьми пострадавших, среди них – ребенок семи лет.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля российские захватчики атаковали Харьков девятью "Шахедами". В городе зафиксировано несколько попаданий БПЛА рядом с жилыми многоэтажками. Также противник ударил по медицинскому заведению, в котором находились люди. Пострадали семь человек.

В результате атаки дронов были повреждены несколько зданий, в том числе два книжных магазина сети "КнигоЛенд" и типография "Триада-Пак ".

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