Россия ударила дроном по центру Харькова: в многоэтажке вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 2 марта, атаковали Харьков беспилотниками. Вражеские "Шахеды" попали в одну из многоэтажек в центре города.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram. На одном из этажей вспыхнул пожар. Известно о четырех пострадавших.

"Попадание в Киевском районе, удар пришелся по жилому многоквартирному дому. Относительно пострадавших – информация пока уточняется. На месте работают все соответствующие службы", – написал городской голова.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что также взрывы были зафиксированы в Салтовском районе Харькова.

"Харьков снова под атакой вражеских беспилотников. Удар был зафиксирован в Салтовском районе. Последствия проверяют профильные службы. Один из ударов – в центральной части города. Есть возгорание балкона в многоквартирном доме", – написал он.

Среди пострадавших 21-летний и 50-летний мужчины, а также 80-летняя женщина. Все от госпитализации пока отказались.

"Сейчас тушат пожар, который в результате попадания БПЛА охватил несколько квартир на последнем этаже многоквартирного дома", – проинформировал Терехов.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля российские захватчики атаковали Харьков девятью "Шахедами". В городе зафиксировано несколько попаданий БПЛА рядом с жилыми многоэтажками. Также противник ударил по медицинскому заведению, в котором находились люди. Пострадали семь человек.

В результате атаки дронов были повреждены несколько зданий, в том числе два книжных магазина сети "КнигоЛенд" и типография "Триада-Пак ".

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