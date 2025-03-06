Оккупанты атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Пивденного в Одесской области: есть пострадавшие

В ночь на 6 марта российская террористическая армия массированно атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Целью путинских террористов в очередной раз стала гражданская и энергетическая инфраструктура.

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Под ударом российских оккупантов оказался город Пивденное. Об этом в Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По информации ОВА, вследствие ночной массированной атаки Одесского района ударными беспилотниками пострадали два человека, один из которых госпитализирован.

Также сообщается, что в Пивденном разрушен частный двухэтажный дом и повреждено остекление административного здания. Кроме того, зафиксировано поражение энергетического объекта. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

В Южненской территориальной громаде сообщили, что все аварийные службы города работают в усиленном режиме. Сотрудники полиции, ГСЧС и коммунальных служб принимают необходимые меры по обеспечению безопасности и стабилизации ситуации.

Также жителей города предупредили, что вода будет подаваться с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 21:00. Информация о восстановлении электроснабжения и теплоснабжения будет предоставлена ​​позже.

Напомним, утром 6 марта российский ударный дрон попал по техэтажу многоквартирного жилого дома в Харькове. На месте поражения вспыхнул пожар, из-за действий агрессора пострадали двое мирных жителей.

Ранеесообщалось, что Кривой Рог вечером 5 марта подвергся вражескому обстрелу: российская ракета попала по пятиэтажному зданию отеля, там возник пожар. В результате военного преступления РФ погибли три человека и 31 пострадал.

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