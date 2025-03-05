Россия атаковала Украину ракетами и более 180 дронами: силы ПВО сбили 115 БПЛА

Россия в ночь на 5 марта устроила новую воздушную атаку на Украину: на украинские города и села враг направил три баллистических и одну зенитную ракеты, а также 181 беспилотник. Силы ПВО сбили 115 российских дронов.

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Более полусотни БпЛА локационно потеряны. О результатах ночного боя сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушную атаку захватчики начали с 19:30 4 марта. На протяжении ночи они атаковали наше государство тремя баллистическими ракетами "Искандер" - М/KN-23 из Воронежской области РФ, одной зенитной управляемой ракетой С-300 из Курской области и 181-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.30 подтверждено убыток 115-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях. 55 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)", – отметили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Там добавили, что в результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Харьковщина.

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За ночь над Днепропетровщиной защитники неба сбили 12 "Шахедов", сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Над Сумщиной приземлили восемь вражеских ударных дронов. Всего с начала года, по данным Сумской ОВА, над регионом уничтожено уже 592 "Шахеда".

За ночь над Днепропетровщиной защитники неба сбили 12 "Шахедов", сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Напомним, в конце минувшей ночью Россия осуществила массированный обстрел мирной Одесщины. В городе раздавались взрывы, после чего часть областного центра осталась без света, воды и тепла. В Одесской области в результате атаки РФ погиб мирный житель.

Также враг атаковал предприятие в Харькове. В результате атаки повреждены троллейбусы.

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