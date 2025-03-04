Россия совершила массированный обстрел мирной Одесщины: есть погибший, люди остались без воды, света и тепла

Вечером во вторник, 4 марта, российские оккупационные войска снова атаковали мирную Одессу "Шахедами". В городе раздавались взрывы, после чего часть областного центра осталась без света, воды и тепла. На Одесщине вследствие атаки РФ погиб мирный житель.

Видео дня

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов. "Враг снова нанес удар по критической инфраструктуре... Работают все соответствующие службы", – написал он.

До этого мэр призывал людей оставаться в укрытиях, так как ударные БПЛА двигались в сторону города.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что в Одессе есть повреждения критической инфраструктуры, часть города осталась без электроэнергии, воды и тепла. Над ликвидацией работают все соответствующие службы, добавил он.

Также обломками сбитых вражеских БПЛА повреждены частные дома в пригороде Одессы, возникли возгорания. Пожары ликвидировали подразделения ГСЧС.

Захватчики убили мирного жителя Одесской области – 77-летний мужчина из села Лиманка скончался в результате осколковых ранений.

"Также во время воздушной тревоги враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой. Ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено. К счастью, никто не пострадал", – добавили в ОВА.

Напомним, что в понедельник, 3 марта, страна-агрессор РФ тоже атаковала Одессу "Шахедами". В результате действий агрессора пострадали четыре человека, повреждены критическая инфраструктура и жилые дома.

Из-за российской атаки в Одессе была остановлена работа трех районных котельных.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля российские захватчики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, вероятно типа Shahed-136. Вследствие вражеского удара погиб человек, также был один пострадавший.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!