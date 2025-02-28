Россия ударила дронами по Одесщине: вспыхнули дом и автомобили, погиб человек

Российские оккупационные войска вечером в пятницу, 28 февраля, атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, вероятно типа Shahed-136. В результате вражеского удара погиб человек, есть также пострадавший.

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Об этом сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, под атакой россиян находился Одесский район.

Руководитель областной военной администрации проинформировал, что в результате атаки и падения обломков загорелся одноэтажный частный дом, предприятие и грузовые и легковые автомобили.

"Погиб один человек, еще один пострадал. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", – заявил Кипер.

Напомним, что в ночь на 28 февраля защитники неба Украины отбили очередную российскую атаку, сбив 107 из более двухсот беспилотников – ударных и других типов. Вражеские цели были обезврежены над 13 областями.

В частности, россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины. В результате атаки есть разрушения и раненые.

Также минувшей ночью оккупанты атаковали Николаев. Под ударом оказалось одно из предприятий города, там вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 февраля российские войска атаковали дронами и артиллерией три общины в Донецкой области. В результате российских атак погибли трое гражданских, еще два человека получили ранения.

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