Оккупанты ударили по Донетчине: трое гражданских погибли, двое ранены

Утром 28 февраля российские оккупанты атаковали Донетчину дронами и артиллерией. Под вражескими ударами оказались три территориальные громады.

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В результате российских атак погибли трое гражданских, еще два человека получили ранения. Подробности сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Утром 28 февраля россияне атаковали FPV-дроном город Лиман. В результате атаки смертельные ранения получили двое мужчин, 61 и 62 лет, которые ехали по улице на велосипедах.

Еще один вражеский БпЛА ударил по окрестностям поселка Ставки Лиманской территориальной громады. Минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения получил 56-летний мужчина.

Также враг обстрелял из артиллерии Мирноград, убив 53-летнюю местную женщину.

А в Константиновке в результате вражеских обстрелов из ствольной артиллерии пострадала 49-летняя женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и открытым переломом бедра.

"При процессуальном руководстве Славянской, Покровской и Константиновской окружных прокуратур начаты досудебные расследования по фактам военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", – сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, в ночь на 28 февраля россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины. В результате атаки есть разрушения и раненые.

Также минувшей ночью оккупанты атаковали Николаев. Под ударом оказалось одно из предприятий города, там вспыхнул пожар.

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