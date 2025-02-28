Оккупанты ночью атаковали Николаев: на территории предприятия произошел пожар. Фото

В ночь на 28 февраля российские войска атаковали "Шахедами" Николаев. В результате падения обломков сбитого российского дрона-камикадзе вспыхнул пожар на территории одного из предприятий.

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Огонь полностью уничтожил грузовой фургон, еще один получил повреждения, пострадало также складское помещение. Подробности о последствиях ночной вражеской атаки на облцентр сообщили городской голова Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Дронами-камикадзе Николаев российские захватчики атаковали около 00:16 28 февраля. По целям отработали силы ПВО.

"В результате падения обломков на территории производственного предприятия возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Огнем полностью уничтожен грузовой фургон. Кроме того повреждено складское помещение и еще один грузовой фургон. Пострадавших нет", – отметил Ким.

По данным ГСЧС, огонь охватил площадь 20 кв м, спасатели потушили пожар, не допустив его распространения.

"Задействованы 24 спасателя, 7 спецавтомобилей и тактический робот Magirus Wolf R1", – говорится в сообщении.

Ночью Сенкевич сообщал об угрозе дронов-камикадзе для облцентра, соответствующее сообщение он опубликовал в 00:20.

Уже в 01:04 глава Николаевской ОВА уточнил, что в результате падения обломков "Шахеда" в Николаеве зафиксировано повреждение складского помещения и загорелось авто.

В целом, по данным Николаевской ОВА, над регионом силы ПВО уничтожили ночью пять БпЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним, также россияне атаковали Запорожье "Шахедами". В результате атаки повреждены многоэтажки, частные дома и гаражи.

Уже утром 28 февраля глава Запорожской ОВА Ива Федоров уточнил, что повреждения получили 5 частных домов и 3 многоэтажки, пожар уничтожил три квартиры в многоэтажке, в подъезде отключено газо- и электроснабжение.

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