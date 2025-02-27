Россияне атаковали Запорожье 'Шахедами': повреждены многоэтажки, частные дома и гаражи. Фото и видео

Поздно вечером в четверг, 27 февраля, российские военные преступники нанесли с воздуха очередной удар по Запорожью. В результате атаки по городу "Шахедами" был ранен человек, также повреждены многоэтажки, частные дома и гаражи.

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Об этом рассказал глава Запорожской военной администрации Иван Федоров. Он также показал последствия очередного преступления окупантов.

Воздушная тревога в области была объявлена в 20:39 (она продолжается и сейчас). После этого Федоров в сети уточнил, что для Запорожской области есть угроза ударных беспилотников.

В 21:29 глава ЗОВА сообщил, что над городом "работает наше ПВО" и призвал людей до отбоя оставаться в безопасных местах.

После этого господин Федоров отметил, что из-за атаки Запорожья "Шахедами" взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи. Кроме того, произошло возгорание квартир на верхних этажах многоэтажки.

"Пострадал человек. Все экстренные службы уехали для оказания помощи людям. 82-летней женщине, пострадавшей от вражеской атаки БПЛА, понадобилась помощь медиков. Ей оказывается вся необходимая помощь", – рассказал он.

Сегодня в Запорожской области воздушная тревога звучала четырежды. Первая началась в 11:04 и продолжалась 1 час. 2 мин. Тревога в 13 часов ровно продолжалась 52 мин. Еще 42 мин. продолжалась тревога, объявленная в 17:01.

Как сообщал OBOZ.UA, ночь на 23 февраля российские войска также атаковали Запорожье дронами-камикадзе. Обломки вражеских "Шахедов" привели к пожарам и разрушениям в облцентре, после ряда взрывов в городе вспыхнул пожар, а в нескольких многоэтажках вылетели стекла. Во время атаки пострадала женщина.

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