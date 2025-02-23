Армия России ударила дронами по Запорожью: пострадала женщина. Фото

В ночь на 23 февраля российские войска атаковали Запорожье дронами-камикадзе. Обломки вражеских "Шахедов" повлекли за собой пожары и разрушения в облцентре.

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Ранена женщина. О последствиях вражеской атаки рассказали в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожской области.

По Запорожью захватчики ударили среди ночи: о том, что после ряда взрывов в городе вспыхнул пожар в частном секторе, а в нескольких многоэтажках вылетели стекла, глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщал в 00:55.

Во время атаки пострадал человек.

"В результате падения обломков БПЛА пострадала 53-летняя женщина. Травмированную каретой скорой госпитализировали в медицинское учреждение", – отметили в ГСЧС.

Также там рассказали, что спасатели ликвидировали возгорание двухэтажного жилого дома и грузового автомобиля на общей площади 80 кв м.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены соседние дома.

"На месте ликвидации последствий вражеского обстрела работают все экстренные службы города. От ГУ ГСЧС привлечены 23 спасателя и 5 единиц техники", – рассказали в ГСЧС Запорожья.

Фёдоров утром показал последствия атаки при дневном свете. А также призвал всех жителей города, которые после вражеских ударов нуждаются в помощи, звонить на горячие линии города и области:

городской колл-центр: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80

горячая телефонная линия Запорожской ОВА: +38 0800 503 508

Напомним, минувшей ночью под вражескими ударами оказался также Кривой Рог в Днепропетровской области. По городу враг ударил баллистикой. В результате атаки один человек погиб, еще по меньшей мере пятеро получили ранения. Кроме того, в Кривом Роге зафиксированы многочисленные разрушения.

В целом же за ночь россияне запустили рекордное количество дронов: 267. Били также баллистикой. Силы ПВО сбили 138 вражеских средств поражения. Последствия атаки фиксируются в пяти областях нашей страны.

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