Россияне атаковали баллистикой Кривой Рог: один человек погиб, есть разрушение

Страна-агрессор продолжает каждый день терроризировать Украину. В субботу, 22 февраля, вечером россияне атаковали баллистикой Кривой Рог.

Видео дня

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА. Пока известно о том, что один человек погиб, поврежден инфраструктурный объект. Там возник пожар.

"В больнице умер мужчина, который пострадал из-за ракетного удара по Кривому Рогу. Искренние соболезнования близким... Госпитализирована 30-летняя женщина. Она в тяжелом состоянии. Еще одна потерпевшая, которой 31 год, будет лечиться амбулаторно", – сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.

В настоящее время в городе и области по состоянию на 23:50 продолжается воздушная тревога.

"Больше деталей – впоследствии. В то же время еще раз подчеркиваю: угроза сохраняется. Поэтому позаботьтесь о безопасности", – написал чиновник в одном из своих сообщений.

Напомним, что утром 22 февраля российская террористическая армия в очередной раз обстреляла Сумскую область. Целью путинских захватчиков стали жилые дома в Краснопольской общине.

Кроме того, утром 22 февраля российский беспилотник попал по гражданскому автомобилю в Купянске Харьковской области. В результате вражеской атаки два человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска в ночь на 22 февраля атаковали "Шахедами" столичный регион. В Киеве в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошел пожар. А в Бориспольском районе Киевской области на рабочем месте погиб очередной переезд, работник "Укрзализныци".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!