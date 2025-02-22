Оккупанты ударили по жилому сектору Сумщины: вспыхнул пожар, пострадал человек. Фото и видео

Утром 22 февраля российская террористическая армия в очередной раз обстреляла Сумскую область. Целью путинских захватчиков стали жилые дома в Краснопольской громаде.

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Враг ударил по мирных жителям из артиллерии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Сумской области.

По информации спасательной службы, вследствие вражеского удара по жилищному сектору Краснопольской громады возник пожар. Кроме того, российская атака привела к разрушению в частном жилом доме мирных граждан.

Спасатели ликвидировали все очаги горения и предотвратили дальнейшее распространение огня. По предварительной информации, пострадал один мирный житель.

В областной прокуратуре уточнили, что россияне полностью уничтожили дом мирных жителей и ранили 74-летнюю женщину. По данным следствия, 22 февраля утром, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Краснопольской громады. По предварительным данным, кроме артиллерии террористы применили беспилотники.

При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Напомним, утром 22 февраля российский беспилотник попал в гражданский автомобиль в Купянске Харьковской области. В результате вражеской атаки два человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска в ночь на 22 февраля атаковали "Шахедами" столичный регион. В Киеве в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошел пожар. А в Бориспольском районе Киевской области на рабочем месте погиб дежурный по переезду, работник "Укрзалізниці".

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