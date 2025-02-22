Оккупанты атаковали дроном гражданское авто в Купянске: пострадали супруги

Утром 22 февраля российский беспилотник попал в гражданский автомобиль в Купянске Харьковской области. В результате вражеской атаки два человека получили ранения.

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Об этом сообщил глава Купянского РВА Андрей Канашевич, пишет "Суспільне Харків". По его словам, пострадали супруги пенсионного возраста.

По его словам, удар вражеским дроном произошел около 09:15 утра в Купянске. В это время мужчина и женщина пенсионного возраста ехали по дороге.

Канашевич добавил, что сегодняшняя атака произошла почти на том же месте, где днем ранее дрон РФ попал в полицейский автомобиль. Тогда трое стражей порядка получили контузии. Для атаки враг использовал БпЛА типа "Молния".

Кроме этого, утром 22 февраля российские военные нанесли удар по поселку Приколотное в Вильхуватской общине. По предварительным данным, боеприпас попал в открытую местность, а информацию о возможных разрушениях и жертвах еще уточняют.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 7 февраля оккупанты нанесли удар по Купянску в Харьковской области. В результате обстрела пострадала 48-летняя женщина, поврежден автомобиль скорой.

19 февраля российские оккупационные войска атаковали Купянский район. Враг бил по селам и городу Купянск с РСЗО, КАБами и дронами. Двое мирных жителей погибли, многие граждане получили ранения.

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