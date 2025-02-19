Россияне атаковали дронами и КАБами Купянщину: двое мирных жителей погибли, много раненых. Фото

В среду, 19 февраля, российские оккупационные войска атаковали Купянский район Харьковской области. Враг бил по селам и городу Купянск из РСЗО, КАБами и дронами, двое мирных жителей погибли, много граждан получили ранения.

Видео дня

Нескольких из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов и в Офисе генерального прокурора.

В селе Ольховатка Купянского района ориентировочно в 13:25 были зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона. В результате этого ранения получили двое мужчин в возрасте 65 и 55 лет. Повреждены частные домовладения.

Около 15:30 вооруженные силы РФ ударили КАБами по частному жилищному сектору в городе Купянск. Из-под завалов дома спасатели деблокировали тело 59-летнего мужчины. В городе повреждено более 10 частных домовладений, хозяйственные помещения.

В 18:00 российская армия повторно обстреляла Купянск, под вражеским ударом был частный жилой сектор. В результате обстрела погиб мужчина 59 лет, его 60-летняя жена испытала острую реакцию на стресс. Предварительно установлено, что обстрел велся из РСЗО.

В поселке Купянск-Узловой в результате вражеского обстрела загорелся дом. Двое мирных жителей 70 и 63 лет были ранены, в тяжелом состоянии обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

Добавим, что с 12:15 до 13:30 российские войска FPV-дронами избивали по территории села Ивашки Золочевской громады. Сначала два попадания произошли по месту загрузки гуманитарной помощи. Волонтерам удалось избежать ранения.

Позже удар пришелся в здание, где расположен гуманитарный центр. Повреждены два многоквартирных двухэтажных дома. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 февраля Россия снова наносила удары по Украине. Силы ПВО за ночь уничтожили 106 вражеских дронов из почти 170, запущенных врагом. Кроме того, россияне направили на Сумщину две баллистические ракеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!