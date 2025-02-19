Россия ударила по Украине дронами и баллистикой: украинские воины сбили 106 из 167 беспилотников

В ночь на 19 февраля Россия снова наносила удары по Украине. Силы ПВО в течение ночи уничтожили 106 вражеских дронов из почти 170 запущенных врагом.

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Кроме того, россияне направили в Сумскую область две баллистические ракеты. Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Вражеская атака, как отметили в ПС ВСУ, началась с 20 часов вечера 18 февраля. На протяжении ночи захватчики атаковали 167 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из районов российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск. Также оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Сумщине из Воронежской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 106-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. 56 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)", – подчеркнули в Воздушных силах.

Там добавили, что в результате вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская, Сумская, Черкасская и Запорожская области.

В Сумской ночью украинские воины приземлили пять "Шахедов". Всего же с начала года, по данным Сумской ОВА, над регионом их уничтожили уже 455.

Еще два дрона-камикадзе ликвидировали над Днепропетровщиной, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Черкасской области на протяжении почти шестичасовой воздушной тревоги защитники неба уничтожили семь российских "Шахедов".

"На Уманщине обломками "шахеда" повреждена линия электропередач, окна и крыши в восьми домах и пяти хозяйственных постройках. Медики "скорой" осмотрели трех человек. У них – острая реакция на стресс. От госпитализации отказались", – рассказал о последствиях атаки начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В Хмельницкой области ночью приземлили 8 "Шахедов".

"В результате вражеской атаки произошло возгорание сухой растительности на открытой местности и повреждены два автомобиля. По состоянию на этот час обращений по поводу травмированных или погибших не поступало", – сообщил руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин около 9 часов утра.

Тем временем в Харькове вражеский дрон около трех часов ночи ударил по Слободскому району города.

"Пострадало гражданское производственное предприятие, на территорию которого и упал БПЛА. Обошлось без пострадавших, однако повреждена техника предприятия и другое имущество фирмы", – рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Напомним, ночью РФ массированно атаковала Одессу ударными дронами. Под ударами врага оказался один из густонаселенных районов облцентра. Часть города осталась без света, воды и тепла. В частности, без теплоснабжения остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры.

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