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Оккупанты ударили по Купянску и району: повреждены дома, авто скорой, пострадала женщина. Фото

Анна Паскевич
War
1 минута
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Оккупанты ударили по Купянску и району: повреждены дома, авто скорой, пострадала женщина. Фото

Оккупационные войска России утром 7 февраля нанесли удар по Купянску Харьковской области. Вследствие обстрела пострадала 48-летняя женщина, повреждена машина скорой.

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Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он также обнародовал фото последствий атаки по Купянщине.

Оккупанты ударили по Купянску и району: повреждены дома, авто скорой, пострадала женщина. Фото

По его словам, оккупанты ударили по Купянску около 10:40 утра.

Пострадала 48-летняя женщина, обошлось без госпитализации.

Оккупанты ударили по Купянску и району: повреждены дома, авто скорой, пострадала женщина. Фото

Кроме того, армия РФ попала возле авто скорой помощи, которая ехала по вызову. Автомобиль получил повреждения.

Оккупанты ударили по Купянску и району: повреждены дома, авто скорой, пострадала женщина. Фото

А в селе Пристин под Купянском из-за вражеского обстрела из РСЗО повреждены семь жилых домов, информировал Олег Синегубов.

Оккупанты ударили по Купянску и району: повреждены дома, авто скорой, пострадала женщина. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 февраля армия России запустила 112 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов разных типов. ПВО работала в 13 областях, уничтожено 81 БПЛА, остальные локационно потеряны. Повреждения есть на Сумщине, Киевщине и Хмельниччине.

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